Castellolí instal·la càmeres de seguretat als accessos del municipi

L’Ajuntament de Castellolí ha instal·lat cinc càmeres de videovigilància en diferents carrers d’accés al municipi, tal i com van demanar els veïns al procés participatiu dels pressupostos de l’any 2020. Es tracta de lectors de matrícules per registrar quins vehicles entren i surten del municipi.

S’ha treballat durant mesos en coordinació amb el cos dels Mossos d’Esquadra per tal d’escollir els punts més adients. Des de l’Ajuntament es remarca que està garantida la privacitat de les persones, ja que només els Mossos tenen accés a les imatges, només enregistren les matrícules dels vehicles i, a més, les imatges només es visualitzaran si s’ha produït algun incident o delicte a la zona. El sistema de videovigilància també avisarà en temps real als Mossos d’Esquadra si es detecta l’entrada de vehicles que estiguin relacionats amb qualsevol fet delictiu, de manera que el Cos podrà actuar de manera ràpida i eficient.

Els projectes de videovigilància que utilitzen la tecnologia de lectura de matrícules ja són una realitat a molts municipis catalans amb Policia Local. La seva implementació a municipis sense cos policial propi és una fita més recent, possible gràcies al conveni signat per l’Ajuntament de Castellolí i el Cos de Mossos d’Esquadra. Castellolí se suma així a un grup de municipis innovadors que estan liderant l’aposta per la tecnologia de darrera generació per protegir el seu terme municipal.

Durant el procés participatiu dels pressupostos de l’any passat, la instal·lació de càmeres de seguretat va ser la proposta més votada. L’alcalde, Joan Serra, recorda que “és una bona iniciativa sorgida de la voluntat popular que ens sembla molt adient en un moment de certa preocupació per la inseguretat ciutadana. Les càmeres contribuiran a fer un poble més segur i contribuiran a la tranquil·litat dels veïns”. El sistema de videovigilància es posarà en marxa properament.