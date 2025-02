Castellolí incrementa un 21% les donacions de roba al contenidor taronja

La ciutadania de Castellolí ha demostrat de nou el seu compromís ambiental a través de la recollida Solidança/Roba Amiga. Enguany, les donacions han incrementat un 21% i s’han dipositat un total de 2.867 kg de roba en desús al contenidor taronja.

A partir de les donacions de roba en desús s’ha evitat 23.681 kg d’emissions de CO2 a l’atmosfera, evitant que la roba es converteixi en rebuig i fomentant l’economia circular amb valor social.

Així doncs, el gest de dipositar roba als contenidors Solidança/ Roba Amiga, ha permès assolir fites ambientals que converteixen al municipi de Castellolí en un dels territoris referents en recollida de tèxtil, recollint 4,35 kg per habitant i any, un increment del 21% respecte l’any anterior, una molt bona dada que queda per sobre de la mitjana catalana (2,35 kg per habitant i any).

Enguany amb l’aplicació de la nova Llei 07/2022 de gestió de residus i sòls contaminants, es marca un futur del reciclatge a Espanya i ens ajudarà a avançar cap a l’economia circular i el residu tèxtil en l’àmbit normatiu. És així com Solidança, juntament amb Castellolí, segueixen compromeses en l’impuls de la gestió del tèxtil aportant una correcta gestió i apostant per l’economia circular a través de la reutilització així com seguir enfocada en l’economia social a través de l’inserció sociolaboral.

La nova directiva busca protegir el medi ambient, la salut i el benestar de la ciutadania mitjançant la prevenció i reducció dels residus, la millora de l’eficàcia de l’ús dels recursos i la reducció de l’impacte dels productes plàstics al medi ambient. Per a les entitats socials dedicades a la gestió dels residus, és una normativa que dona impuls a la nostra tasca i ens beneficia en el seu desenvolupament.