Castellolí ha acollit més de 3.000 estudiants d’enginyeria en una competició internacional

Des del 29 d’agost fins al 4 de setembre, més de 3.000 estudiants universitaris d’enginyeria d’arreu del món han competit en el disseny, desenvolupament, construcció i conducció d’un cotxe de competició monoplaça durant la Formula Student Spain (FSS). Enguany es tractava de la 12a edició d’aquest projecte educatiu internacional i ha tingut lloc al Circuit Parcmotor de Castellolí.

La competició de futurs professionals tenia dues categories principals dividides en 3 proves en estàtic i 5 proves dinàmiques. L’edició d’enguany ha comptat amb la participació de 67 equips formats per estudiants provinents de diferents universitats d’Alemanya, Suïssa, Itàlia, Anglaterra, Portugal, Polònia, Croàcia, Estònia, Estats Units, Romania, Països Baixos, França, Islàndia i Espanya. Cal destacar que 52 dels equips han competit amb monoplaces elèctrics i que enguany també s’ha comptat amb la participació de 12 vehicles totalment automatitzats (sense conductor). El projecte promou l’excel·lència acadèmica de l’enginyeria perquè abasta tots els aspectes de la indústria de l’automoció: la investigació, disseny, construcció, prova, desenvolupament, comercialització, administració i finances. Per tant, permet als estudiants formar part d’una experiència professional real, aplicant els seus coneixements teòrics a la pràctica.

L’alcalde de Castellolí, Joan Serra, es mostra orgullós i celebra que enguany aquesta competició hagi tingut lloc al municipi: “Durant una setmana, Castellolí ha estat el centre del món universitari en el sector de l’automoció i el motor; una estratègia que fa temps que hi treballem”. El fet de disposar d’equipaments com el Circuit Parcmotor i el Campus Motor Anoia, ha estat clau per poder acollir l’esdeveniment, però també el fet que Castellolí sigui un municipi de referència del sector del motor a nivell internacional, on tenen lloc des de fa anys diversos projectes d’innovació de mobilitat connectada.

A més, el fet que tots aquests estudiants, acompanyats dels seus professors i equips tècnics hagin estat a la comarca aquests dies ha sigut un factor favorable pels comerços i hotels del territori -tant de Castellolí com els municipis de la Conca d’Òdena-, ja que durant una setmana han utilitzat els serveis i equipaments anoiencs.

L’edició d’enguany no ha estat una edició especialment fàcil pels estudiants ja que el factor meteorològic ha condicionat la competició; alguns episodis de pluja, pedra i fort vent van obligar a buscar alternatives al campament on molts estudiants havien dormit aquests dies. En aquest sentit, l’alcalde de Castellolí, Joan Serra, ha volgut fer un agraïment a l’Ajuntament d’Igualada per cedir espais municipals com l’Escorxador als estudiants del Formula Student. L’alcalde, també ha volgut fer un agraïment al Circuit ParcMotor per cedir les seves instal·lacions i fer possible la celebració de l’esdeveniment.

Per últim, Joan Serra també ha volgut fer una menció especial a Emili Hernández, traspassat recentment, qui ja havia promogut que altres campionats se celebressin al Circuit Parcmotor: “Gràcies a l’Emili, la gent ens ha conegut perquè ja havia portat altres edicions del Formula Student d’Andorra. Aquesta feina anterior ha estat clau perquè aquesta edició del Formula Student Spain s’hagi celebrat a Castellolí”.

La FSS està organitzada per STA (Societat Espanyola d’Enginyers d’Automoció), amb el suport d’institucions i importants empreses d’automoció, com Nissan, Mathworks, Doga, Bosch, entre d’altres. També compta amb un grup de més de 300 voluntaris, majoritàriament dels sectors de l’automoció, que treballen sense ànim de lucre per a l’esdeveniment, i amb el suport de més de 70 joves estudiants que cursen els seus últims anys del grau d’enginyeria.