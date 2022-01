Castellolí es prepara per celebrar la Festa Major de Sant Vicenç

Castellolí es prepara per celebrar del 20 al 23 de gener la Festa Major de Sant Vicenç en honor al seu patró, amb activitats pensades per a totes les edats. Destaquen la 8a Nit de l’Esport i la visita guiada que es farà diumenge al Castell d’Aulí -amb servei de bus gratuït- i que permetrà conèixer-ne les darreres descobertes arqueològiques.

Les festes arrencaran aquest dijous, 20 de gener, amb la inauguració de l’exposició temporal i presentació del llibre “Homenatge a Lluís Llach”, de Jordi Magrià Bicman. L’acte tindrà lloc a les 19 h a l’edifici de la Cooperativa. La mostra dedicada al cantant es podrà visitar els dissabtes de 17 a 20 h i els diumenges d’11.30 a 14 h i de 17 a 20 h.

L’endemà, divendres 21 de gener, tindrà lloc un dels plats forts d’aquestes festes: la 8a Nit de l’Esport (20 h a la Brillante), amb la participació del pilot de la Pobla de Claramunt Rosendo Touriñan. Abans, al local El Centre, s’ha programat un acapte de sang (de 17 a 20 h). Per donar sang, les persones que han passat la covid hauran d’esperar 28 dies des de la fi dels símptomes; i si són contactes de casos positius però estan vacunats amb la pauta completa i no tenen símptomes, poden donar sang amb normalitat.

Dissabte 22 de gener es farà una xocolatada a l’entrada del Centre, a les 10 del matí; de 10 a 13 h la canalla podrà passejar amb poni, al solar Ciutat Àgora (esplanada davant del Pumptrack); a la tarda (17.30 h), partit de futbol sala amb la Penya Blaugrana de Castellolí i el Club Atlètic Vilatorrada, a la pista poliesportiva; i a partir de les 20 h els veïns i veïnes de Castellolí podran mostrar els seus coneixements sobre cultura i tradicions catalanes responent un qüestionari a la plataforma Wooclap. Per participar-hi cal inscriure’s a l’Ajuntament.

L’últim dia de les festes dedicades a Sant Vicenç, patró de Castellolí, es realitzarà una visita guiada al Castell d’Aulí a càrrec de l’equip d’arqueòlegs. Serà a les 12.30 h i hi haurà servei de bus gratuït per accedir a l’antiga fortalesa, amb sortida a les 12 h de la plaça de les Escoles. La darrera intervenció arqueològica al castell ha permès duplicar-ne la superfície coneguda fins ara. Altres actes previstos per al diumenge 23 de gener són la Missa de Festa Major, a les 10 del matí a l’Església; i l’obra de teatre “El final NO està escrit” a càrrec del grup teatral de Capellades, a les 18 h a la Brillante.

Per altra banda, la Festa de la Gent Gran enguany no se celebrarà. La trobada bianual que reuneix les persones més grans del poble com a forma d’homenatge i reconeixement s’ha cancel·lat a causa de l’evolució de la pandèmia i per evitar risc de contagis.

El regidor d’Esport i Festes de Castellolí, David Arana, lamenta els problemes ocasionats per la covid a l’hora de preparar la Festa Major, “als que s’hi ha sumat la grip aviària, que ens ha fet cancel·lar alguna activitat que teníem prevista amb aus. Tot i que no ha estat fàcil, gràcies a l’esforç de la Comissió de Festes i els regidors de l’Ajuntament hem aconseguit una festa diversa i destinada a tota la família, amb actes oberts a tothom i la majoria en espais a l’aire lliure”.

Des de l’Ajuntament animen els veïns a engalanar els seus balcons i finestres, tal com ja es va fer l’any passat amb èxit de participació. Cal inscriure’s prèviament a l’Ajuntament o a través de l’App Castellolí. L’alcalde, Joan Serra, desitja “molt bona Festa Major a tots els veïns i veïnes i envio un especial agraïment a la Comissió de Festes per la seva feina i per garantir la seguretat dels veïns per damunt de tot”.