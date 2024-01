Castellolí comença les obres de millora dels seus carrers

Publicitat

Aquest dilluns dia 8 s’han iniciat les obres de millora de l’accés a la zona de vianants de l’avinguda Unió i del desviament alternatiu al carrer Constància. El punt exacte de les actuacions és al xamfrà del costat de la plaça de les escoles, entre l’avinguda Unió i el carrer Constància.

Juntament amb aquesta actuació també es durà a terme el canvi de l’enllumenat públic: se substituirà l’actual enllumenat de vapor de sodi per làmpades LED, molt més sostenibles, i també es farà la instal·lació de dos tòtems de senyalització digitals.

La durada de les obres serà aproximadament de tres mesos.

TALLS I CANVIS DE CIRCULACIÓ

Durant aquest període quedarà tallat al trànsit el tram de l’avinguda Unió que va des de l’Ajuntament fins a la Brillante, i serà només de pas exclusiu per accedir als pàrquings, inclòs el pàrquing municipal de terra ubicat davant de la Brillante. Tant per accedir-hi com per sortir-ne, sempre s’haurà de fer des del mateix punt: la cruïlla entre l’avinguda Unió i el carrer Cooperativa. Els canvis en la mobilitat estaran degudament senyalitzats en les cruïlles afectades.

Pel que fa al bus escolar, aquest farà una única parada davant de l’església i no entrarà dins del municipi. Pel que fa al servei de recollida d’escombraries porta a porta, cal deixar el cubell al lloc habitual, i serà l’empresa de recollida qui s’adaptarà als canvis provocats per les obres.

L’Ajuntament agraeix al veïnat la col·laboració i assegura que les incomoditats d’aquests tres mesos quedaran compensades per uns canvis que milloraran significativament un punt estratègic del municipi.

Per a qualsevol dubte o incidència l’empresa responsable de les obres posa a disposició dels veïns un telèfon 24 hores: 678462295.

