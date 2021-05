Castellolí, Calaf i Jorba, premiats per la implantació de l’administració electrònica

L’Ajuntament de Castellolí ha estat distingit pel Consorci Administració Oberta de Catalunya (CAOC) com un dels municipis d’entre 500 i 1.000 habitants que millor ha implantat els serveis d’administració electrònica oferts a la ciutadania i les empreses. Un reconeixement que situa el municipi anoienc al TOP 10 (de 150) en la seva categoria. A la comarca de l’Anoia, Jorba i Calaf també han estat guardonats pel CAOC per la seva transformació digital. L’alcalde de Castellolí, Joan Serra, va ser present a la gala d’entrega de premis, que va tenir lloc el 5 de maig en format híbrid, combinant la presencialitat amb l’assistència virtual.

Pel que fa a Castellolí, durant l’any 2020 el consistori ha tirat endavant diverses accions que han contribuït a l’obtenció d’aquest reconeixement, com la integració al registre del gestor d’expedients, facilitant els tràmits en línia; rebre l’etiqueta “Smart” per part de la Generalitat de Catalunya; consolidar l’ús de l’APP de Castellolí entre els ciutadans, amb la venda d’entrades per a esdeveniments i amb les últimes notícies del municipi; ser seu de registre del certificat digital IdCat; fer el primer pressupost participatiu amb votació online; o donar un mòbil per a cada persona gran del municipi i oferir formació perquè tothom estigués connectat durant la crisi de la Covid-19, entre d’altres. Segons explica Serra “un premi molt merescut que hem d’agrair a tots els treballadors i treballadores de l’Ajuntament, que ho han fet possible amb el seu esforç”.