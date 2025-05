Castellolí dona beques als estudiants del municipi que facin estudis postobligatoris

L’Ajuntament de Castellolí ha aprovat aquest dimarts al ple municipal una nova convocatòria de beques per al jovent del municipi que estigui cursant estudis postobligatoris durant el curs 2024-2025.

Amb aquesta mesura, el consistori referma el seu compromís amb l’educació més enllà de l’etapa obligatòria contribuint al pagament de les despeses derivades d’aquests estudis. Els ajuts seran de 300 euros per a l’alumnat que cursi batxillerat o cicles formatius i de 450 euros per a aquells que realitzin estudis universitaris de grau, postgrau o màster. Per poder-hi optar, cal tenir menys de 25 anys i estar empadronat a Castellolí.

L’any passat, l’Ajuntament ja va destinar 10.800 euros a aquesta línia d’ajuts i enguany vol continuar apostant per garantir l’equitat i l’accés a la formació superior per a tots els joves del municipi.

Glòria Saiz, segona tinenta d’alcalde i responsable de la Regidoria d’Educació, Benestar Social, Família i Igualtat, ha destacat que “aquesta iniciativa vol mantenir el bon nivell acadèmic del municipi, que compta amb una alta proporció d’habitants amb estudis superiors”. Ha afegit que “des de l’Ajuntament es fa una aposta econòmica important per l’educació infantil i primària, i també es vol estendre aquest suport a les famílies dels estudiants de batxillerat, formació professional i universitat”. Saiz també ha remarcat amb satisfacció que “a Castellolí no es registren casos de fracàs escolar ni d’abandonament dels estudis”, fet que considera un motiu d’orgull per a tot el municipi.

Segons dades de l’Idescat de 2024, el 48,2 % de la població de Castellolí de més de 15 anys té estudis superiors, una xifra notablement superior a la mitjana del país. Aquest bon nivell educatiu és un dels factors que han contribuït a situar Castellolí com el segon municipi amb millor qualitat de vida de Catalunya, segons l’Índex Socioeconòmic Territorial publicat el 2024. Aquest indicador analitza diversos factors com el nivell educatiu, la taxa d’atur, la renda mitjana o la proporció de feines qualificades. Castellolí ocupa la segona posició del rànquing, només per darrere de Matadepera i per davant de Sant Just Desvern.

Les persones interessades a sol·licitar aquestes beques ho podran fer entre el 26 de maig i el 27 de juny a través de la plataforma E-Tram o bé presencialment a l’Ajuntament de Castellolí. Trobaran més informació al web.