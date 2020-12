Castellolí aprova el pressupost més elevat de la seva història

Al Ple municipal celebrat el passat dijous 10 de desembre, l’Ajuntament de Castellolí va aprovar per unanimitat el pressupost municipal per a l’any 2021, que ascendeix a 1.494.000 euros, pràcticament un milió i mig. Es tracta del pressupost més gran que ha tingut Castellolí, tot i que coincideix amb una rebaixa de taxes i impostos aprovada al darrer Ple, com la reducció del 10% de l’IBI i de l’impost sobre vehicles per a tots els veïns, i la bonificació de l’IAE i la taxa d’escombraries per a les empreses.

Quasi un terç del pressupost total per a l’any que ve -491 mil euros- aniran destinats a inversions que tenen el finançament garantit, com la vianalització de l’Avinguda de la Unió, amb recursos de la Diputació de Barcelona, la reforma de la piscina i els vestidors, la creació de cobertes a la zona esportiva dels Pinyerets, i la fase final de l’arranjament de la zona del Pump Truck.

A més, l’equip de govern preveu que aquest pressupost pugui créixer al llarg de l’any fins a superar els dos milions d’euros, ja que hi ha pendents diverses resolucions d’ajuts, com ara el Pla d’Especialització de Competitivitat Territorial (PECT), on l’Ajuntament de Castellolí va presentar un projecte relacionat amb el vehicle connectat i la conducció autònoma que si és concedit ascendirà com a mínim a 200 mil euros. També hi ha pendent la confirmació d’un ajut de Turisme de la Diputació de Barcelona a través del Consell Comarcal de l’Anoia que aniria destinat a l’arranjament del Castell i l’Església vella i, finalment, l’Ajuntament disposa encara d’un romanent que vol destinar a completar el projecte l’Avinguda de la Unió. Tot plegat, faria que el pressupost per al 2021 superés els 2 milions d’euros.

En el transcurs del Ple, l’alcalde de Castellolí, Joan Serra, va posar de relleu la importància històrica d’aquest pressupost: “en temps de més dificultats que mai, fem un esforç més gran que mai perquè les famílies i empreses puguin tirar endavant, i el poble en surti reforçat”. Per la seva banda, el cap de l’oposició, Xavier Brugués, va reconèixer l’esforç que ha fet l’equip de govern per reduir la fiscalitat i augmentar, alhora, el pressupost. El Ple íntegre es pot veure al Canal de Youtube de l’Ajuntament de Castellolí.