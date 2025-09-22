Castellfollit de Riubregós reuneix més de tres-centes persones a la Fira de Proximitat i la Trobada de Vehicles Clàssics

La primera edició de la Fira de Productes de Proximitat, celebrada conjuntament amb la Trobada de Vehicles Clàssics, ha estat un autèntic èxit. Més de 300 visitants i prop de 200 vehicles es van donar cita en una jornada plena d’emocions, records i retrobaments.
Durant l’acte es van lliurar tres trofeus; el primer al vehicle millor restaurat, un cotxe portat en vaixell des de Michigan en estat deplorable i recuperat amb gran dedicació per un veí de Sant Ramon.
El premi al vehicle vingut de més lluny, procedent de Polònia, propietat d’uns veïns del Bages que van voler compartir amb tots els assistents les fotografies de la seva increïble ruta.
Finalment, el premi al vehicle més antic, una moto Lube 125 de l’any 1950 que el seu propietari, veí de Castellfollit, conserva encara en estat original.
Els visitants eren d’arreu; de l’Anoia, la Segarra, l’Urgell, el Bages i moltes altres comarques, i nombrosos conductors i aficionats van recordar el municipi pel restaurant de Can Pep i per les històriques trobades de motos i bicicletes que s’hi havien celebrat, compartint amb tothom anècdotes i vivències que van fer encara més entranyable la jornada.
Per aquest motiu, i en homenatge a qui tant va fer pel món del motor i per la vida social del poble, l’Ajuntament de Castellfollit de Riubregós ha decidit batejar aquesta nova cita anual amb el nom de “Fira de Vehicles Clàssics de Castellfollit de Riubregós”, en memòria del nostre estimat veí Josep Maria Vendrell, “El Morera”.