Castellfollit de Riubregós acollirà la primera fira de productes de proximitat amb una gran exposició de vehicles clàssics

El proper dissabte 20 de setembre, Castellfollit de Riubregós celebrarà la seva primera fira de productes de proximitat, una jornada que combinarà gastronomia i motor i que promet atreure nombrosos visitants.
La fira comptarà amb la presència d’una àmplia mostra de productes locals i oferirà un esmorzar de benvinguda a tots els assistents. Paral·lelament, els carrers del municipi s’ompliran de cotxes i motos clàssiques, amb la previsió de reunir prop de 200 vehicles vinguts d’arreu.
L’exposició estarà distribuïda en diferents punts: a la Plaça Major i la Muralla es concentraran les motos, mentre que al Poliesportiu es podran veure autèntiques joies de quatre rodes, vehicles amb molta història que despertaran la nostàlgia dels aficionats.
Per tal de garantir el bon funcionament de l’esdeveniment i l’atenció als visitants, hi haurà tres punts de servei de bar repartits estratègicament.