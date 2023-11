Castanyada calenta pel govern, el ple municipal va ser interromput en diverses ocasions

Ahir dimarts 31 d’octubre es va celebrar el ple municipal del mes d’octubre, a on es votaven, entre altres coses, els pressupostos i les ordenances fiscals per a l’any 2024. Va ser un ple participat, hi havia molt públic que venia escalfat de la manifestació que s’havia fet prèviament a la plaça de l’Ajuntament en contra la pujada d’impostos que el govern de Marc Castells va anunciar la setmana passada.

Al ple s’hi va aprovar per unanimitat la contractació de caràcter urgent d’un educador social pels Serveis Socials de l’Ajuntament d’Igualada, i es va ratificar per unanimitat dels presents del decret d’alcaldia, de data 18 d’octubre de 2023, referent a l’aprovació de l’aportació l’any 2023 a la MICOD per a la contractació del servei de recollida de gossos abandonats.

La modificació d’acord al ple del 29 de juny de 2023 relatiu al nomenament de vocals de l’Organisme Autònom Municipal d’Ensenyaments Artístics d’Igualada es va aprovar per unanimitat dels presents.

El manteniment del servei públic de recollida de residus domiciliaris, neteja viària i reg del municipi va generar més controvèrsia. Hi van votar a favor Junts per Igualada i Igualada Som-hi, però ERC i Poble Actiu van remarcar que «durant 12 anys no s’ha fet la feina, i el cost econòmic i ambiental pels igualadins de seguir portant els residus a Tivissa en mans de l’empresa Fomentos de Construcciones y Contratas és gegant». Aquests dos grups municipals hi van votar en contra, però va quedar aprovat pel ple.

Feia temps que no es veia un ple amb tanta participació ciutadana; quan es va començar el debat dels pressupostos i ordenances, els assistents del ple van començar a xiular i a donar la seva opinió de forma reiterada. El batlle Marc Castells es va veure obligat a ajornar el ple de forma extraordinària, i es va reprendre 45 minuts més tard. Finalment, el ple va aprovar la modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2024, Junts per Igualada hi va votar a favor, Igualada Som-hi es va abstenir i ERC i Poble Actiu hi van votar en contra. Durant el debat hi va haver intercanvis escalfats entre els representants dels grups municipals, Jordi Cuadras, portaveu d’Igualada Som-hi va titllar a Pau Ortínez, portaveu de Poble Actiu, de mentider i d’amagar informació sobre el seu sou. A tot això Ortínez va contestar dient que l’únic que havia fet era informar a la gent, i convidava a Cuadras a fer el mateix si ho creia convenient.

«Això no és un bar» va ser la frase repetida diverses vegades per l’alcalde Marc Castells quan els assistents al ple mostraven la seva disconformitat amb l’aprovació dels pressupostos. Castells remarcava que hi ha un punt final de precs i preguntes i que allà podrien donar la seva opinió.

El ple va aprovar el pressupost general de l’Ajuntament d’Igualada per a l’any 2024 i les bases, plantilla i relació de llocs de treball amb els vots favorables de Junts per Igualada, l’abstenció d’Igualada Som-hi i els vots contraris d’ERC i Poble Actiu. També es va aprovar avalar una pòlissa de crèdit de Banc de Sabadell, a favor del Consorci Sociosanitari d’Igualada per import de 250.000€ amb els vots favorables de Junts per Igualada i d’Igualada Som-hi i les abstencions d’ERC i Poble Actiu.

En l’apartat final, el ple va aprovar per unanimitat tres bonificacions. La sol·licitud de bonificació de l’impost sobre construccions a favor de l’Institut Català de la Salut, per les obres d’ampliació del CAP Anoia Igualada Urbà; la sol·licitud de bonificació de l’impost sobre construccions a favor del departament d’Educació, per les obres d’instal·lació d’un ascensor i nucli de banys en aula infantil de l’escola Ateneu Igualadí i la sol·licitud de bonificació de l’impost sobre construccions a favor del Departament d’Educació, per les obres d’adequació d’espai interiors per cicles formatius a l’institut Badia Margarit.

L’últim punt va ser l’aprovació, també per unanimitat del projecte tècnic per dur a terme diferents actuacions a les escales mecàniques ubicades al carrer de Sant Magí.