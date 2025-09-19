El Casal de Calaf acull “Mort d’un comediant”, una de les obres més aclamades de la temporada

El diumenge, 21 de setembre el Casal de Calaf viurà una de les cites teatrals més destacades de l’any amb la representació de Mort d’un comediant, una obra escrita per Guillem Clua i dirigida pel reconegut director calafí Josep Maria Mestres.
L’obra, protagonitzada per Jordi Bosch, Mercè Pons i Francesc Marginet, és un homenatge colpidor i ple de tendresa al teatre, a la memòria i al sentit de la vida. El text, brillant i commovedor, reflexiona sobre la identitat, l’art i la necessitat de trobar refugi en la ficció per entendre la realitat.
Justament a Calaf és on la companyia reprèn el seu camí després de l’aturada estiuenca, i serà el primer escenari on es representarà la funció en aquesta nova etapa.
A més, el vincle emocional amb el territori es reforça amb la figura de Josep Maria Mestres, fill de Calaf, que torna a casa amb una producció d’alt nivell que ja ha omplert platees i ha emocionat espectadors arreu.
Aquest esdeveniment representa una aposta decidida del Casal per portar espectacles de gran volada al nostre poble, amb una campanya de promoció especial que inclourà presència als principals mitjans comarcals.
Les entrades es poden adquirir a través del web del Casal o a taquilla.