La Casa dels Contes, un inusitat espai escènic ple d’històries, música, literatura i màgia; una reeixida creació de la igualadina Teresa Puig al Barri de Gràcia

Teresa Puig i Rodríguez, filla Igualada (1961), mostrant-se ben aviat apassionada per l’univers teatral, de jove va formar part d’una generació amb grans inquietuds artístiques i culturals, sempre disposada a denunciar una societat massa empresonada en el passat tot i estrenar-se en democràcia. “Un temps en què -en paraules seves- tot estava per fer i calia que les arts escèniques s’orientessin a remoure i despertar consciències interiors i/o col·lectives”.

Llicenciada en Art Dramàtic a l’Institut del Teatre (Barcelona), formada al seu torn en Art-teràpia- per l’Institut d’Arteràpia de París i en Dansa creativa, competències a les que s’hi suma un Potsgrau de pedagogia d’expressió (Institut del Teatre); en qualitat d’actriu, ha estat Cofundadora de La Fura dels Baus, La Ideal Cia. -premi millor espectacle, 1986; i ha treballat a Circustanxias Cabaret, entre d’altres populars escenificacions.

Igualadina de cor per raons òbvies de familiaritat i de pregones amistats, va ser a Barcelona, allà on succeïen moltes coses, on hi va trobar el seu lloc al món, la destinació on podia veure realitzat el seu incansable esperit vital i creatiu. La Ciutat Comtal, si bé també altres indrets, va ser el cap i casal de la seva trajectòria professional; un exercici laboral que ens la presenta com a una dona lliure, summament desperta i emprenedora que ha sabut compaginar amb eficàcia el seu treball com a actriu amb l’ensenyança de tallers narratius i d’expressió, destinats a la formació d’adolescents, joves i adults, que compten amb el suport del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

La seva profunda necessitat d’entendre el món i voler-ho explicar, al costat de la direcció dels tallers de teatre, un bon dia van empènyer-la a construir un escenari tan propi com proper, el que havia de ser La Casa dels Contes: un petit teatre al bell mig del Barri de Gràcia, on dur a terme la seva passió per la interpretació i poder apropar, de retruc, els contes i les històries al públic (quitxalla i adults), d’una forma plenament intrínseca, força didactica i no gens convencional. La Casa dels Contes de seguida va esdevenir un autèntic laboratori capaç d’explorar el món de la imaginació, la literatura i les emocions a través dels paradisos de la ficció. Una sala per al gaudi de la intimitat amb una poesia ben recitada, monòlegs o exhibicions de format breu, originaris de destacades firmes; un espai on cadascú pot dir la seva i on dia rere dia hi segueixen despertant els somnis impossibles. Al capdavall, un punt de trobada per a participar a un públic molt familiar d’unes entusiastes fantasies i il·lusions.

I aquí, des de fa set anys, La Casa dels Contes inaugura cada temporada, ara la 2024 – 2025, amb múltiples proposicions, conduïdes per un consolidat equip polifacètic, capaç de fer emergir el millor de cadascú. D’una banda es presenten Sessions de Contes -contes tradicionals o contes d’autors- per a nens i adults, narracions orals per a potenciar l’enriquiment del llenguatge i desenvolupar la imaginació, a voltes recreades amb música, titelles o teatre d’objectes. Des d’una altra perspectiva, una programació de Tallers està orientada a col·lectius amb unes plurals necessitats socials i culturals. Es tracta de cursos d’expressió en què es treballa tant la narrativa oral com el cos, el gest, el clown i les màscares; i, alhora, qualsevol pot desenvolupar les seves habilitats comunicatives. De fet, un centre formatiu per a mestres, professors, terapeutes i psicòlegs amb el propòsit de descobrir tècniques escèniques i aplicar-les a grups de treball. Alhora, La Casa dels Contes compta amb una llibreria plena de contes per a totes les edats, obres d’arreu del món i de Casa Nostra. Tot i així, la llibreria és també un espai òptim per a la presentació de tota mena de publicacions literàries.

Per descomptat, atès el seu variat i prolífic programa, a qualsevol època de l’any, La Casa dels Contes, al carrer de Ramon i Cajal, 35, de Barcelona, de la mà de la Teresa Puig i Rodríguez, l’ànima d’aquest reeixit projecte, es converteix en una oportuna invitació per a escoltar contes, per veure i viure el teatre, per a assistir a un concert o bé per a convocar qualsevol acte de signe cultural o artístic. Amb el cor a la mà, amb les portes obertes, la Teresa us donarà la benvinguda.