Carnisseria Gual i Tallers Marcel Claramunt, guardonats als Premis Nacionals de Comerç

El Govern de la Generalitat ha guardonat els comerços igualadins Carnisseria Gual i Tallers Marcel Claramunt amb motiu dels 150 i 100 anys, respectivament, de la seva fundació, en els Premis Nacionals de Comerç 2022.

Els Premis Nacionals de Comerç de la Generalitat de Catalunya tenen com a objectiu distingir les persones físiques o jurídiques amb establiment operatiu a Catalunya, les entitats de l’àmbit del comerç que les representen a nivell territorial o sectorial i els ens públics que hagin destacat per la seva iniciativa comercial i que, per la seva trajectòria, la seva innovació i adaptabilitat, contribueixen de manera més rellevant al prestigi del comerç, particularment del comerç urbà de proximitat.

D’altra banda, s’escau, com és el cas esmentat dels dos comerços igualadins, donar un tractament diferenciat dels premis als establiments comercials amb 100 i més anys i 150 anys o més d’història, atès que el seu objectiu específic és distingir els establiments i mercats municipals en actiu, que al llarg de cent o més anys han ofert un servei de qualitat i personalitzat als seus clients, tot adaptant-se als canvis en les necessitats de compra de la ciutadania que s’han anat produint al llarg de la seva trajectòria professional.

