Carmen Manchón fa el pas de Ciutadans a Valents

L’actual regidora de Ciutadans a l’Ajuntament d’Igualada, Carmen Manchón, canviarà de partit i es presentarà amb Valents a les properes eleccions municipals. Valents és un partit de nova creació, format sobretot per excàrrecs de Ciutadans que han abandonat el partit i que presentarà un centenar de llistes arreu de Catalunya en els comicis del 28 de maig.

En la seva presentació com a candidata, Manchón ha afirmat que “Igualada necessita millorar la seguretat tant cívica com a vial de les persones. Des de Valents Igualada volem ampliar la plantilla policial, càmeres i patrulles a peu. A més volem ajudar i acompanyar els propietaris que tinguin el seu habitatge okupat perquè no se sentin sols”.

Una altra de les mesures que vol fer Valents és “convertir Igualada en una ciutat lliure de simbologia i que des de l’ajuntament es puguin utilitzar de manera normalitzada les dues llengües de l’Estat”. Manchón ha afirmat que: “Volem que Igualada sigui una ciutat de tots i per a tots, que no creï confrontació entre els nostres ciutadans com busca l’actual govern de Junts.”

En els darrers dies també s’ha conformat la Junta Local de Valents a Igualada, que ha quedat conformada per Carmen Manchón, presidenta; Cristina García, secretària general; Francisco Martínez, secretari d’organització; Agustín Gordillo, afiliat a CS des del 2017 i va ser coordinador de l’agrupació de Ciutadans a l’Anoia, serà el secretari de comunicació.