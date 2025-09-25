Un article de
25 de setembre de 2025

Carme Vallès Cols, nova àvia centenària de Piera

La pierenca Carme Vallès Cols, veïna de Sant Jaume Sesoliveres, ha passat a formar part del grup d’àvies i avis centenaris de la vila. El passat mes de juny, la Carme va celebrar el seu centenari.

Per felicitar-la en nom de tot el municipi, la setmana passada va rebre la visita de l’alcaldessa, Carme González, i de la regidora de Gent Gran, Neus Núñez. També hi va ser present la tècnica de la regió de la vegueria del Penedès, Anna Vinyoli. Durant lavisita, se li va fer entrega de la medalla centenària.

