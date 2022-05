Carme s’omple de flors amb la 23a Fira de la Floristeria i la Jardineria

Aquest diumenge 8 de maig Carme lluirà uns carrers florits amb la Fira Verd d’enguany. A més durant tot el dia es faran diferents actes, activitats i tallers per a tots els veïns i veïnes que vulguin gaudir d’aquesta diada on les flors són les protagonistes.

Un poble amb encant

Carme està situat al bell mig d’una vall formada per la riera que porta el nom del poble amb un clima benigne, de temperatures suaus, i predomini del cultiu de cereals i horts a peu de riera.

Al llarg de la seva història, l’aigua ha configurat l’economia del municipi i l’ha dotat d’un extens patrimoni natural i ha definit el seu singular paisatge. D’aquí, la Fira Verd, una fira singular i única on el visitant pot gaudir d’una trobada en què les flors, les plantes, el paisatge i el territori són els protagonistes.

Des de l’any 2008 es celebra també una singular mostra d’artesania de fibres naturals i d’antigues activitats del bosc i la natura, amb presència de demostracions d’oficis com filadora de fus manual, filadora de roda mecànica, teixidora, trementinaire…

Fira de proximitat

En aquesta edició es pretén fer un gir cap a la singularitat de la Fira i apostar per tot allò que sigui de proximitat i que creï complicitats amb el territori proper.

Per aquest motiu, es podrà gaudir d’una mostra de productors del Parc Agrari de la Conca d’Òdena (PACO).

També hi haurà un sector d’artesania de proximitat on podrem trobar el treball d’alguns artistes i artesanes del col·lectiu “La Tribu Anoia”.

Els paraires de Carme

Durant la fira es podrà fer un recorregut temàtic per conèixer el procediment d’elaboració dels draps que la confraria de Carme va estimular durant gran part del s. XVIII.

Ens endinsarem en aquest ofici tan lligat al poble a través del seu Centre d’Interpretació, la seu de la confraria i la demostració dels diferents processos que configuraven la confecció del producte final.

Activitats, tallers i un grafit

La Fira comptarà amb varis tallers, alguns dels quals ja són habituals en altres edicions: construcció de caixes niu, analítica d’aigua, anellament d’ocells, confecció de llana, treballs amb vímet, elaboració de planter…

Així mateix es faran activitats per compartir amb tota la família: camins d’aigua, ruta etnobotànica per l’entorn de la riera, a càrrec d’Eixarcolant i tastet de producte local.

Una de les novetats d’enguany serà la pintada del primer grafiti amb motius relacionats amb la Fira Verd. Durant el matí descobrireu l’indret on es portarà a terme i que serà un atractiu més per gaudir del recorregut.

Carrers i balcons engalanats

Els carrers, les places, els racons i les llars del municipi formen part de l’itinerari que els visitants a la Fira tindran l’oportunitat d’experimentar.

La decoració estarà molt relacionada amb els elements singulars del poble que són els que conformen l’ànima de l’esdeveniment: les flors, les plantes, la llana, el paper, l’aigua…