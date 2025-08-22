Carme Riera: “Viurem una Festa Major amb més actes que mai, inclusiva, diversa i participativa”

Són dies de Festa Major a Igualada i compartim una estona de conversa amb la Carme Riera, regidora de Cultura de l’Ajuntament, que ens fa cinc cèntims de com es presenta la festa gran de la ciutat.
Ens trobem ja en dies de Festa Major. Com es preveu?
Amb moltes granes i amb molta il·lusió. Una Festa Major amb més actes que mai, molt participada, amb molta feina per part de molta gent que fan que puguem gaudir d’una festa major que sigui diversa, que sigui inclusiva, accessible i per a tots. Amb ganes que arribi i amb el desig que tot vagi bé.
Hi ha canvis o novetats respecte a les d’anys anteriors?
Sí, hi ha novetats com pot ser el procés participatiu que ha fet el Consell dels infants que tenien com a encàrrec fer-nos propostes perquè hi hagués més activitats per al públic infantil i durant el curs han fet un treball molt ben fet. A partir de les seves propostes, hem incorporat el cinema a la fresca, el Festa el Berenar, divendres a la tarda a la Rambla i hem incrementat les sessions de contes infantils i tallers al Museu.
Per altra banda, es recupera la Guita, gràcies al Mal Llamp i retornen els Protons. Enguany l’espectacle infantil de dilluns al matí s’ubica a la Rambla en comptes de la plaça de l’Ajuntament. També és de destacar el Bus Nocturn de divendres, dissabte i diumenge que permet augmentar la seguretat. Es manté l’Espai tranquil i l’Hora tranquil·la a les atraccions.
Una altra de les novetats és la participació dels gegants de La Veu en l’activitat “Els gegants van de revetlla”, juntament amb els gegants dels Bisbalet que diumenge a la nit circularan per les places.
Jo crec que l’Estampa del Sant, feta pel Xavier Mula, impactarà, no deixarà ningú indiferent.
Quins actes destacaries?
És impossible destacar-ne algun de concret. Tenim tota una oferta d’actes de cultura popular i tradicional en què la gent cada cop hi participa més. Com cada any hi ha les exposicions i enguany en tenim una de molt especial sobre l’Alvar Ymbernon, tot un personatge igualadí; l’exposició sobre Joan Serra i Constansó i la dels 30 anys dels diables d’Igualada i els 25 de l’Àliga a la Sala Municipal. També cal destacar la conferència institucional que ha fet la Marta Vives, directora de l’Arxiu Comarcal, que enguany acaba la seva etapa professional.
També m’agrada destacar la Diada castellera; aquesta serà la meva tercera diada com a regidora: la primera es va haver de fer dins de Santa Maria per la pluja, la de l’any passat va acabar passada per aigua també… Espero que enguany faci molt sol.
Un acte molt emotiu i especial són les visites a la gent gran de les residències, que és una col·laboració desinteressada de molta gent que a primera hora del matí, després d’haver estat de festa la nit anterior, destinen el seu temps a fer més feliços la gent gran.
Parlem de música, que n’hi ha molta.
Hi ha una programació musical llarga i ampla. Parlem del concert de la JOSA, del concert de la Banda de Música a l’Ateneu. També es podrà gaudir d’un concert de cobla al claustre de l’Escola Pia, havaneres, sardanes… A part de tota l’oferta musical que es farà al Parc Central, a la plaça del Cal Font, a la plaça de l’Ajuntament… Comptem també amb l’Igualada Rock City, que és un esdeveniment musical que té un gran reconeixement i que porta molt públic de la ciutat i de fora. Tindrem els Lluna Plena, els The Tyets, dj’s, Ebri Night, el Quimi Portet, un tribut als Beatles, Va partir Tour, swing…
Crec que és una oferta musical molt important i hem intentat que hi hagi oferta per a tots els públics. En concert de The Tyets del parc Central hi haurà una tarima per a les persones amb mobilitat reduïda.
S’ha previst enguany acabar els actes de la nit més tard perquè no passi com l’any passat que la gent es va traslladar cap a la plaça Pius XII i carrers del voltant on encara hi havia Festa Major alternativa?
Sí, aquest any hem ampliat els horaris nocturns al Parc Central el diumenge amb el Va parir tous fins a les 6 del matí i a la plaça de l’Ajuntament, quan acabi la Maravella, tindrem la Cosa Nostra que també allargarà, així com a la plaça del Cal Font amb Dj.
Pensem que allargant la nit a la plaça de l’Ajuntament i al Parc central no es produirà tot aquest moviment de gent.
També hem ofert a la Coll@nada fer el seu concert principal al Pati del Museu, on és més fàcil controlar l’aforament però ens van dir que preferien mantenir-ho a la plaça Pius XII. Amb tot, penso que ens hem coordinat prou bé en el tema d’horaris.
El treball conjunt amb les entitats i associacions continua essent fluid?
Sí, és bàsic. Sense les entitats la Festa Major no seria el que és. És veritat que hi ha dues entitats que tenen un pes específic important com són la FESTHI i la Coll@nada, a qui sempre que he tingut ocasió els ho he agraït i hem reconegut la feina que fan, fet que no vol dir que no hi hagi discrepàncies en determinades coses. També Dessota, portadors de la imatgeria popular, fan una tasca indispensable aquests dies de festa així com també cal tenir en compte tota la feinada que dur a terme la brigada, els serveis de neteja i la seguretat municipal.
Que la Festa Major d’Igualada és avui el que és gràcies a tota un seguit de gent i d’entitats és una realitat, però cal tenir en compte també el suport que l’Ajuntament els dona.
Ens reunim periòdicament amb les entitats igualadines per parlar de totes les activitats que fan i de les necessitats que tenen previstes (algunes fan activitats durant tot l’any i d’altres només per la Festa Major). Treballem des del respecte, des del reconeixement entre tots i per a tots.
La gran tasca que fan la Coll@nada per oferir un programa d’actes que complementa l’oficial és ja imprescindible per a la Festa Major.
D’alguna manera sí. Hi són, fan molta feina i per tant s’ha d’arribar a una entesa per no contraprogramar-nos sinó per complementar-nos. La Coll@nada té el seu espai, el respectem, per tant ens hem d’entendre. La Coll@nada organitza la festa major alternativa i compta amb el suport logístic i econòmic de l’Ajuntament. Ara bé, no ens posem en el contingut del programa, però sí que a vegades hem fet algun suggeriment.
Aquest any Sant Bartomeu és el diumenge de Festa Major. S’han pogut lligar els actes de festa tradicional que prepara la FESTHI amb els actes habituals de diumenge de Festa Major?
Bé, hi ha hagut molts esforços per part de tothom. Quan esdevé així, penso que tothom ha de ser capaç de cedir una mica i arribar a enteses, perquè al final no hi ha una cosa que sigui millor que una altra.
Enguany, un dels problemes que ens hem trobat, entre d’altres, és el diumenge a la tarda quan, des de fa molts anys, es fa un concert a la plaça de l’Ajuntament -amb molta assistència i que va lligat al ball de la nit- i coincideix amb la Processó de Sant Bartomeu, que hauria de passar per la plaça gran. Hem hagut de pactar un recorregut i mirar de no creuar línies vermelles. Penso que tots hem fet esforços per poder fer totes dues coses i també crec que no tots estem contents perquè quan s’ha de cedir i arribar a entesa mai acaba sent del gust de tothom. També hi ha algunes de les activitats de dissabte que coincidien i s’ha hagut de buscar solucions. Des de l’Ajuntament mai hem volgut crear conflicte, sempre hem volgut arribar a consensos.
Per altra banda, cal tenir en compte que exceptuant la Coll@nada, que realment tenen un programa a part, llicència d’activitats i hi ha un conveni amb l’Ajuntament, tot el que passi durant la Festa Major d’Igualada és responsabilitat de l’Ajuntament, que és l’organitzador.
Som a la meitat de la legislatura. Fem una valoració d’aquests dos anys al capdavant de la regidoria de Cultura.
Són dos anys que han passat voltant, que han sigut molt intensos, dos anys en què hem seguit apostant pel talent local, donant oportunitats a l’hora de plantejar exposicions, concerts…
Actualment tenim a les mans un projecte importantíssim en què hi estem treballant i treballarem com és Cal Boyer i el Museu de la Pell, com a espai cultural. S’han fet obres per millorar-ne l’accessibilitat, renovació d’espais, climatització i juntament amb la Generalitat, estem treballant per fer un Museu que sigui present, passat i futur -tal com explica la seva directora, la Glòria-, connectat amb el barri del Rec tot aprofitant les sinergies amb el Leather Cluster i les altres dinàmiques que hi ha al voltant del barri. Tenim un projecte important, que no només inclou la remodelació a nivell d’espais sinó també de projecte museístic que ja hem presentat la Generalitat. I les obres que s’estan fent a Cal Granotes van fent el seu procés i esperem poder obrir-lo en el termini previst.
Per altra banda, a la ciutat tenim una Biblioteca Central que està funcionant molt i molt bé i que hem de seguir treballant i potenciant. N’hem millorat l’accessibilitat amb la instal·lació d’una porta automàtica, que ha sigut molt ben rebuda.
Un altre projecte important és la remodelació del teatre municipal, amb una dotació de 184.000 euros que s’invertiran en millores a l’espai. Es renovaran les butaques, es renovarà la climatització i tota la part d’audiovisual.
Una novetat d’aquest any a la ciutat és el TextilFest que es farà el mes de setembre, un festival que estem preparant amb moltes ganes. Hem consolidat la Mostra Igualada, la qual gaudeix de més bona salut que mai i té més pressupost que mai. Hem donat valor al Cementiri Nou com a espai de concerts; i continuem treballant conjuntament amb la regidoria d’entitats per trobar espais de relació.
Per altra banda, a Cultura hi ha moltes activitats ja consolidades, que són cícliques i es va repetint cada any, i que ocupen una part importatíssima del calendari.
Estem molt contents i orgullosos de l’aposta que es va fer en el tema de Modernisme a Igualada, que ha donat tot un seguit d’activitats diverses durant l’any.
Com a projecte de futur tenim l’auditori, que creiem necessari però del qual ara mateix no podem avançar res més. Anirà ubicat, tal com sempre hem dit, al Parc central, i inclourà les escoles d’ensenyaments musicals i artístics de la ciutat.
Parlem de l’Anòlia. Com s’ha valorat des de l’Ajuntament el canvi. N’esteu satisfets?
Nosaltres el valorem positivament en el sentit que teníem la demanda d’un públic concret que no estàvem cobrint, que és el públic infantil i familiar i que amb el concert de la Nit del Canet Kids es va fer. Aquesta edició ha funcionat bé, més de 2000 persones van ser el dissabte 19 de juliol al patí del Museu i, en general, les valoracions que hem anat recollint són positives. Pensem que aquest format d’un sol dia és bo i n’estem satisfets. S’ha optimitzat la infraestructura, s’han minimitzat les molèsties als veïns i pensem que l’oferta va ser prou engrescadora. Volíem que hi hagués un cap de cartell potent i creiem que El Pony Pisador complia aquesta característica, que hi hagués talent local, que hi hagués protagonisme femení i que hi hagués públic infantil i tot s’ha complert. La nostra voluntat és continuar en aquesta mateixa línia.
Doncs el públic no sembla massa satisfet, fins i tot hi ha el sentiment que és el final de l’Anòlia, un festival pioner al país.
De fet, si l’haguéssim volgut acabar, no el fèiem. I en comptes d’això, l’hem refet i la idea és que continuï en el mateix format, tot i que encara ens hem d’asseure a valorar si han de ser quatre, cinc o sis concerts… No hi ha cap voluntat de deixar de fer l’Anòlia i volem que continuï sent gratuït.
Igualada és una ciutat culturalment molt activa i durant l’any gaudeix d’una programació, sobretot teatral, molt completa. N’esteu satisfets?
Sí, la ciutat és culturalment molt activa, tant a nivell teatral com musical. Enguany incorporem més música dins la programació estable del Teatre així com també dansa.
Per altra banda de concerts durant l’any a Igualada n’hi ha molts: el concert de Setmana Santa, el Festival d’Orgue, l’Estival de Jazz, concerts per Nadal… Igualada és una ciutat amb moltes corals, per tant la musica és molt important per a nosaltres.
I tenim una proposta de teatre molt potent, que el públic acull amb ganes, la venda d’abonaments està tenint molt bon resultat. Intentem programar obres de teatre que tinguin qualitat i anomenada i sempre provem de buscar-ne que hi surtin actors igualadins. A la programació del teatre l’Ateneu cap sumar-hi l’exccel·lent programació que es fa des del Teatre de l’Aurora
Estem satisfets dels tres equipaments municipals i que al capdavant hi hagi persones que se’ls estimen com són la Montse Lobato a la Biblioteca Central, la Glòria Escala al Museu de la Pell i el Rafael i el Francesc Rossell al Teatre Municipal l’Ateneu. Tenim una Escola de Música molt potent, tenim una Banda de Música espectacular amb la Concepció Ramió al capdavant, tenim la JOSA… tenim talent i l’hem de cuidar.