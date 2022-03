Carme Junyent presidirà el Consell Lingüístic Assessor

El Govern ha aprovat aquest dimarts la creació del Consell Lingüístic Assessor com a òrgan col·legiat integrat al Departament d’Educació. El Consell, presidit per la masquefina Maria Carme Junyent, definirà les estratègies necessàries perquè es garanteixin els objectius d’acord amb els principis del règim lingüístic del sistema educatiu a Catalunya. El Consell Lingüístic, amb independència i objectivitat, té com a funcions assessorar per refermar la vehicularitat de la llengua catalana en l’àmbit educatiu; proposar criteris per a la revisió i actualització del contingut dels projectes lingüístics, i assessorar el Departament d’Educació en relació amb aquelles iniciatives que afectin la llengua vehicular.

Aquest òrgan està presidit per Maria Carme Junyent i el componen 16 persones acadèmiques i expertes en diferents àmbits com l’educatiu, el lingüístic, del dret o divulgadors. Els membres del Consell Lingüístic Assessor, en funció del seu àmbit, són pel que fa el món acadèmic: Teresa Cabré, Carla Benet, Joan Manuel del Pozo, Jaume Ametller i Marina Massaguer. En el camp dels divulgadors: Màrius Serra i Pol Gisé; en l’àmbit de la llengua, interculturalitat i cohesió social, Immaculada Buñuel; en l’investigador, Héctor Ruiz Martín; en el Consell Escolar de Catalunya, Jesús Viñas; en dret, Eva Pons; pel que fa a entitat, Marina Gay i en l’àmbit de docents, Conxita Gimeno, Olga Quesada i Alba Granell.