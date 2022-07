Carme González serà la candidata del PSC a l’alcaldia de Piera

L’actual tinent d’alcalde al govern de l’Ajuntament de Piera, Carme González, serà la candidata del PSC a les eleccions municipals del 28 de maig del 2023. Així ho ha anunciat el partit, que ha escollit a González a través d’una assemblea amb el suport de la militància.

Carme González, empresària i vinculada al teixit associatiu local de Piera durant més de vint anys, va iniciar-se en política l’any 2015 sota la llista del fins ara portaveu del partit Javier Perellón, que ja va anunciar fa unes setmanes que no repetiria com a número 1 de la llista. La nova candidata del PSC és tinent d’alcalde al govern de l’Ajuntament de Piera, al capdavant de les regidories d’Igualtat de Gènere, Joventut i Atenció a les persones i també forma part del govern del Consell Comarcal de l’Anoia com a consellera de Joventut, Feminisme i LGTBI.

Després de l’elecció, Carme González s’ha mostrat “molta il·lusionada pel projecte que representaré, amb un equip totalment renovat, generós i que solucioni els problemes de la vila. Som conscients que hi ha molta feina a fer per guanyar-nos la confiança dels electors i obtenir el suport del poble”. González destaca que “la feina que estem fent des del govern de Piera ja demostra quina és la nostra manera d’actuar en política: al costat de la gent, a cada barri, i solucionant els problemes reals que hi ha. Amb aquest objectiu treballem cada dia i amb aquest objectiu demanarem la confiança de la ciutadania l’any que ve. Seguim sumant per Piera”.