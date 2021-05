Carme celebra un Fira Verd diferent

Per molta gent és conegut que el segon diumenge del mes de maig se celebra a Carme el Fira Verd. L’any passat es va haver d’anul·lar degut a la pandèmia. És per aquest motiu que, enguany, s’ha volgut tornar a reviure l’esperit d’aquesta fira tan emblemàtica, amb un conjunt d’accions de caire local que s’han desenvolupat al llarg de la primera quinzena d’aquest mes.

El format tradicional de l’esdeveniment ha donat pas a un seguit d’activitats organitzades per l’escola i la llar d’infants del municipi, així com pel Consell d’infants i l’ajuntament.

Aquestes accions s’han centrat en tres àmbits: la neteja del medi natural, la sensibilització per l’entorn i l’enjardinament del poble, tant d’espais públics com de les llars particulars.

Les activitats de neteja han consistit en l’extracció de residus de l’entorn immediat del municipi, dins del marc del Let’s clean up Europe, amb la participació de l’escola, i d’un dels trams més bruts de la riera, per part d’un grup de voluntaris.

Pel que fa a les accions de sensibilització s’han desenvolupat varis tallers a càrrec del col·lectiu Eixarcolant, un parell sobre aprofitament alimentari i un altre al voltant de les plantes silvestres de la zona. A més, també s’ha convocat un concurs de fotografia sobre l’entorn de Carme, promogut pel Consell d’infants.

Per últim, es va demanar als veïns i veïnes que engalanessin els balcons i entrades de les cases i des de l’ajuntament s’ha aprofitat per enjardinar alguns espais del nucli antic, així com el pont i la passera que travessen la riera. En aquest sentit, la llar d’infants municipal ha contribuït amb la decoració del pati amb motius florals i elements de la primavera.

Cal dir que les diverses activitats han comptat amb una bona participació i que s’han programat amb la finalitat que tinguin un certa continuïtat de cara als propers anys. Tant de bo que el format fira es pugui incorporar, de nou, a l’edició del Fira Verd 2022.