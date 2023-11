Carme acull un cicle d’activitats amb casos pràctics de masies sostenibles com a eix central

La Vall de la Riera de Carme es prepara per acollir la segona sessió del cicle d’activitats dedicades a la transició energètica i l’habitatge sostenible, el proper 18 de novembre a Can Morei, Orpí.

Un Viatge Sostenible a través de Cases Exemplars

La jornada oferirà una oportunitat única per explorar i aprendre de casos pràctics concrets de masies sostenibles. L’itinerari començarà amb una benvinguda a les 10.30h, seguida d’una visita guiada a les instal·lacions de Can Morei amb Jordi Reixachs, que seguirà d’una explicació detallada de les tecnologies incorporades.

A continuació, Àlex Delgado prendrà la paraula per compartir els detalls dels sistemes implementats en una casa particular de les Pinedes. Aquesta immersió en experiències tangibles serà complementada per una pausa cafè, afavorint el diàleg entre els participants.

Expertesa i Visió de Futur

A les 12h, l’arquitecte especialista en eficiència energètica i construcció amb fusta, Josep Bunyesc, presentarà la conferència “Com fer cases d’energia positiva”. Aquesta sessió permetrà aportar una visió inspiradora sobre construcció sostenible, i gestió eficient de l’energia en els habitatges.

La jornada conclourà amb un debat i una posada en comú a les 12.30h, oferint als participants l’oportunitat de compartir idees i reflexions.

El cicle d’activitats està obert a tots els veïns i veïnes de la vall de la Riera de Carme i també a tota persona interessada en la transició energètica i l’habitatge sostenible.

Aquesta iniciativa forma part del Pla Estratègic de Desenvolupament de la Vall de la Riera de Carme.

Inscripcions

Es requereix inscripció prèvia al formulari disponible a https://ja.cat/casospractics, trucant al 600005262 o enviant un correu electrònic a carla.bellera@raiels.cat.