Carles Sans de Tricicle arriba “Per fi sol!” al Teatre Municipal l’Ateneu

Per fi sol! és un monòleg escrit i interpretat per Carles Sans i codirigit per José Corbacho que arriba el diumenge 26 de novembre, a les 6 de la tarda, al Teatre Municipal l’Ateneu. Aquest és l’espectacle que tots els seguidors de Tricicle voldran veure perquè s’hi expliquen els secrets d’una companyia molt estimada que ha fet rècord de públic on ha anat.

Ara que Tricicle es pren un descans indefinit, Carles Sans, després de quaranta anys en silenci aprofita, a Per fi sol!, per parlar de divertides anècdotes professionals i personals viscudes durant tot aquest temps. Confessions tan sorprenents com que abans de convèncer els seus socis de fer una companyia es va interessar per les xicotes d’ells, o com va aconseguir superar la seva última colonoscòpia mentre la doctora li parlava de Tricicle.

Ens explica també la primera vegada que els seus pares el van veure actuar amb en Joan i el Paco a un cafè teatre de Barcelona, o quan els van llepar l’orella quan estaven actuant al Japó i, també, el memorable ridícul que van fer a un Jumbo quan tenia pànic a volar.

Carles Sans combina el que es diu i com es diu a través del gest i la paraula. Perfila una galeria de personatges divertits i entranyables, i aconsegueix l’empatia amb els espectadors amb vivències divertides que encara ningú no coneix.

Les entrades tenen un preu de 22, 20 i 17 €, amb descomptes per a diversos col·lectius, i es poden adquirir per internet a www.teatremunicipalateneu.cat. o al Punt de difusió cultural d’Igualada (La Sala) c. Garcia Fossas, 2 -pl. de la Creu) i des d’una hora abans el mateix dia de la funció a la taquilla del teatre. Cal recordar que durant aquesta setmana els joves fins a 25 anys poden comprar les entrades a 5 euros.

