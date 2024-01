Carles Sans, al Casino de Calaf amb ‘Per fi sol’

Publicitat

Aquest dissabte 27 de gener a les 19.30h, el tricicle presenta a Carles Sans amb l’espectacle ‘Per fi sol’ al Casino de Calaf. L’artista explicarà les divertides anècdotes viscudes durant tants i tants anys amb el tricicle en un espectacle que demostrarà ser molt més que un monòleg.

Dirigida per José Corbacho i Carles Sans, aquesta obra és l’espectacle ideal per a totes aquelles persones que van gaudir durant anys amb la reconeguda companyia el tricicle.

Per assegurar-vos la localitat a l’espectacle cal comprar les entrades de manera anticipada a través del portal entrapolis.com o reservar-les al telèfon 93 869 83 77. També es vendran el mateix dia a taquilla, sempre que en quedin de disponibles. El preu de l’entrada per al públic en general és de 20€ i per a les persones associades és de 17€.

Compartir