Carles Marín seguirà com a entrenador de l’Igualada Femení HCP

Carles Marín continuarà liderant tècnicament l’Igualada Femení Grupo Guzman. El tècnic de Sant Just encetarà la seva segona temporada amb el primer equip igualadí, amb l’objectiu de continuar guanyant potencial i consolidar el conjunt de la capital de l’Anoia a la millor lliga del món.

Els resultats esportius avalen la tasca de Carles Marín, un tècnic de club. Cinc anys consecutius de creixement esportiu amb el Cerdanyola CH van convertir les vallesanes en un dels grans equips de l’hoquei estatal. A Igualada, de la mà de Carles Marín, la passada temporada l’equip va donar un salt de qualitat, situant-se a la setena posició final de l’OK Liga, amb 36 punts, i havent-se classificat per a la Copa de la Reina, un fet que no s’havia produït en els set anys anteriors.

Carles Marín és un entrenador que aposta per un hoquei modern, amb equips molt treballats física i tàcticament, i amb un ampli coneixement dels conjunts rivals. Aquesta propera temporada Carles Marín comptarà com a ajudant, especialment en l’apartat físic, amb qui ja va ser el seu segon a Cerdanyola, Pol Josa.

El tècnic de Sant Just és un dels entrenadors amb una trajectòria més constant, i sempre amb resultats destacats. Per setena temporada consecutiva entrenarà a OK Liga, on durant els primers cinc anys va aconseguir que un conjunt que lluitava per eludir el descens com era el Cerdanyola CH acabés competint totes les competicions fins el final, i que també jugués competició europea.

Les estadístiques recorden que Carles Marín ha dirigit fins el moment 155 partits a OK Liga, aconseguint fins a 75 triomfs (gairebé el 50 per cent), 25 empats i 55 partits perduts.

Les jugadores de l’Igualada Femení Grupo Guzman van començar els entrenaments de pretemporada a les ordres de Carles Marín ahir dilluns 8 d’agost.