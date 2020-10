L’octubre és el mes de la solidaritat a Igualada. Enguany no es poden celebrar moltes de les activitats de l’Octubre Solidari que es feien habitualment, com la Mostra d’entitats, però a través d’aquest espai setmanal aconseguirem que la vintena entitats de cooperació i solidaritat que integren Igualada Solidària puguin explicar a la ciutadania quina activitat fan i com s’hi pot col·laborar. Ara que patim de manera tan devastadora les conseqüències socials, econòmiques i sanitàries de la pandèmia mundial, són més necessàries que mai. I ens necessiten més que mai. Avui expliquem la tasca de l’organització solidària Càritas.

Càritas ens fa obrir els ulls: a l’Anoia també hi ha refugiats

A diferència d’altres organitzacions d’Igualada Solidària, Càritas Anoia Segarra no treballa en països empobrits però, precisament per la gran tasca que fa de sensibilització i denúncia, vol compartir amb la societat una reflexió que es planteja sovint.

D’una banda hi ha una gran sensibilitat per la gran crisi humanitària que estem vivint; actualment més de 70 milions de persones son obligades a deixar la seva llar. Ens alarmem davant de situacions com l’incendi del Camp de refugiats de Mória o la dificultat d’acollir les persones recollides al mar, ens sentim impotents i no sabem que fer més enllà de la denuncia i la impotència.

Però, d’altra banda, desconeixem o desatenem una realitat que tenim a casa nostra: la de les persones migrades que han arribat a la nostra comarca. Potser no tenen el reconeixement com a refugiats però la seva situació també és critica, estan sotmesos a una llei d’estrangeria que no els permet treballar legalment si no fa tres anys que són aquí, amb tot el que això comporta.

Càritas, sense oblidar la necessitat de la denuncia i la incidència política, té clar que el primer que cal fer és acollir, protegir, acompanyar i promoure a aquestes persones. Per això, l’entitat vol compartir la possibilitat de treballar en aquesta línia fent voluntariat en els projectes d’acompanyament, formació i promoció.

Per col·laborar o associar-se us podeu adreçar a caritas-aigualada@bisbatvic.org