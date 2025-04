Cara i creu per als primers equips del CB Igualada en els seus enfrontaments contra el CB Roser

El passat cap de setmana, les lligues de Tercera FEB i SuperCopa Femenina van viure un parell d’enfrontaments curiosos. Els dos primers equips del Club Bàsquet Igualada es van enfrontar al mateix rival masculí i femení, el CB Roser, i ho van fer a domicili, al pavelló de l’Estació del Nord de Barcelona.

Les primeres en disputar el seu partit van ser les jugadores de l’Events CB Igualada, que van caure derrotades per 3 punts de diferència, 53-50. Les igualadines segueixen instal·lades a la cinquena posició, en zona de play-offs.

El Monbus CB Igualada, en canvi, va derrotar als barcelonins per 63-78. Amb aquesta victòria, els igualadins són també cinquens a la classificació, tot i que sense possibilitat de poder pujar.

Càmping Bianya Roser 53-50 Events CB Igualada

L’Events CB Igualada va lluitar fins al final en un partit molt igualat contra el Càmping Bianya Roser, però va acabar cedint per només tres punts. El matx es va mantenir obert fins a l’últim instant, en un enfrontament marcat per l’alt encert exterior de l’equip local i la intensitat competitiva de les igualadines.

L’inici no va ser favorable per a les visitants, que van veure com el Roser agafava el control del marcador amb un bon primer quart (16-9). A poc a poc, les igualadines van entrar en joc, millorant tant en defensa com en circulació de pilota, fet que va permetre reduir distàncies al descans (33-27).

A la represa, l’Events CB Igualada va seguir competint de tu a tu, amb un tercer quart molt seriós (11-15) que les va situar a només dos punts. En el tram final, però, l’encert del Roser i algunes accions precipitades van impedir culminar la remuntada.Amb aquesta derrota ajustada, l’Events CB Igualada es manté en la lluita per les places de playoff, però haurà de donar el màxim en les dues últimes jornades per assolir l’objectiu de la temporada.

CB Roser 63-78 Monbus CB Igualada

Vint-i-quatrena jornada de Tercera FEB disputada al centre esportiu de l’Estació del Nord de Barcelona on el CB Igualada va aconseguir una gran victòria per 63-78 contra un rival directe a la classificació en un partit decidit per un gran últim quart de l’equip igualadí.

Inici de partit amb màxima igualtat i un marcador força escàs, 9-8 i als primers 6 minuts que s’ampliaria a 13-8 però els visitants no es deixarien sorprendre d’inici i revertirien el marcador amb un parcial a favor que els permetria finalitzar el primers 10 minuts per davant 13-14.

El segon quart iniciava molt a favor dels interessos igualadins que obrien una bona escletxa durant els primers 5 minuts que els posava 9 punts per sobre, 17-26. Els barcelonins reaccionarien i retallarien diferències passant del 21-31 al 28-31 que acabaria sent 28-33 al descans del partit.

La tornada de vestidors iniciava de manera molt positiva per l’equip anoienc, que en dos minuts ja guanya per 11 punts de diferència, 28-39, diferència que es veuria reduïda a 37-41 a meitats de quart. L’equip local no aconseguia atrapar als igualadins fins al final de quart, que gràcies a un gran moment d’encert empataven el partit a 50 punts amb 10 minuts encara per disputar.

L’últim quart viuria uns primers minuts de molta igualtat, però seria amb un 55-57 al marcador que l’equip entrenar per Víctor Belenguer trencaria el partit amb un gran parcial de 0-15 amb una combinació de gran defensa i encert ofensiu. Aquesta diferència seria insalvable pel CB Roser que veuria com el CB Igualada guanyava el partit per 63-78.

Aquest proper dissabte 12 d’abril el CB Igualada rep al Bàsquet Manresa, equip filial ACB que està lluitant per classificar-se per les fases d’ascens a Segona FEB en el que serà l’últim partit de la temporada com a local pel conjunt igualadí.