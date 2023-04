Caprabo va celebrar 11 Fires de Proximitat el 2022, una d’elles a Igualada

Caprabo ha consolidat el seu pla de Fires de Productes de Proximitat amb la celebració d’11 trobades durant el 2022, l’any amb major nombre de convocatòries des de la posada en marxa de la iniciativa, el 2014. Al mes de setembre es va dur a terme a Igualada la VII Fira Caprabo de Productes de Proximitat de l’Anoia en la que van mostrar 52 productes de 13 petits productors i cooperatives agroalimentàries de la comarca.

Després de dos anys d’aturada per la pandèmia de la Covid 19, la companyia va reprendre el seu pla de fires el passat mes de maig amb la celebració d una fira al supermercat Caprabo de l’Illa Diagonal de Barcelona i ha passat per diversos municipis més.

Les Fires Caprabo de Productes de Proximitat formen part del Programa de Proximitat per Comarques de la companyia, que té com a objectiu posar en valor els productes de proximitat de les comarques catalanes, fomentar el seu coneixement i consum i impulsar el treball dels petits productors i cooperatives agroalimentàries de Catalunya. Una aposta per donar suport a la producció i el consum agroalimentari de proximitat, una de les principals línies estratègiques de treball per a la companyia.

Gairebé una dècada de Fires de Productes de Proximitat

Caprabo va posar en marxa el seu pla de Fires de Productes de Proximitat el 2014, amb la celebració de 2 fires per reforçar l’estratègia del seu Programa de Proximitat per comarques. Des d’aleshores i fins al 2020, any en què les condicions sanitàries van obligar a cancel·lar la celebració de fires, la companyia va celebrar una mitjana de 7 fires a l’any a diverses comarques catalanes.

En total, Caprabo ha organitzat 48 edicions, a les quals calcula que hi han assistit més de 50.000 persones. En conjunt, al llarg de gairebé una dècada, més de 750 productors i cooperatives de proximitat han exposat els seus productes a les fires de Caprabo. Cada mostra és una representació de la varietat i qualitat dels productes de proximitat catalans, que van des de formatges i embotits, fins a mel, olis, vinagres, carn i frescos olives, vi, cava, sucs, cervesa, i fins i tot plats precuinats.