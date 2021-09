Capellades torna a tenir cinema

L’Ajuntament de Capellades ha signat un conveni de col·laboració amb La Societat La Lliga per poder tornar a gaudir d’una programació estable de cinema.

D’aquesta manera La Lliga es compromet a programar cinema actual de qualitat, amb diversitat de propostes que inclouen documentals, cinema fet a Catalunya i cinema europeu independent. Per la seva banda l’Ajuntament posarà a disposició de La Societat La Lliga, la sala del Teatre La Lliga i els equips de projecció i pantalla allà instal·lats, per a la realització del programa de cinema, segons el calendari presentat prèviament, i farà una aportació econòmica. Les despeses de llum, calefacció, neteja i manteniment de l’equipament seran també a càrrec de l’Ajuntament.

Paral·lelament, l’Ajuntament de Capellades ha aprovat un altre conveni de col·laboració amb l’Acadèmia del Cinema Català per al projecte anomenat “Cicle Gaudí”, creat amb l’objectiu de potenciar i assolir que el cinema català arribi al públic de proximitat. Per això s’ha fet una proposta de circuit estable de cinema català que portarà mensualment diferents títols recents i reconeguts del cinema català a localitats de Catalunya, com ara Capellades.

Així, aquest conveni se sumarà a l’establert amb La Lliga. Aquest darrer trimestre de l’any, per exemple, es programaran 4 pel·lícules dins els cicle Gaudí i 4 més de documentals d’actualitat.

El regidor de Cultura, Àngel Soteras, valora positivament el fet de tornar a tenir programació estable de cinema. “Hem sumat sinergies amb La Lliga en un projecte que ens il·lusiona especialment. Som conscients que entre tots hem fet els darrers anys un esforç considerable per gaudir d’una oferta musical i teatral diversa i de qualitat, però el cinema, tot i la tasca els darrers anys de la Societat La Lliga o del Cinefòrum Josep Romanyà, continuava quedant-nos una mica coix. Per qüestions administratives, el conveni aprovat garanteix projeccions fins a finals d’any, però la voluntat i l’acord per renovar-lo el 2022 són totals i contemplem també augmentar el nombre de projeccions en funció de la resposta del públic.