Capellades tanca un Mercat Figueter diferent a l’habitual

Aquest cap de setmana ha estat el segon de Quaresma. Capellades ho ha celebrat amb un Mercat Figueter adaptat a les circumstàncies, amb actes per a totes les edats.

El tret de sortida van ser les exposicions de Playmobils que es van poder veure per diferents espais de la vila i també pels comerços i establiments capelladins. Divendres, dissabte i diumenge es van veure muntatges i ninos grans repartits per diferents llocs.

Dissabte al matí es va inaugurar al Mirador del Museu Molí Paperer de Capellades una exposició amb algunes de les obres que han guanyat el primer o segon premi del Concurs de Pintura Ràpida Joan Campoy en algun dels més de 30 anys d’història d’aquest concurs. Aquesta mostra es pot visitar fins al 21 de març, de dilluns a diumenge de 10:30 a 13 hores.

Al vespre va continuar l’activitat amb un concert al Teatre La Lliga, que va servir per posar en escena “Fang i núvols”, el primer treball de Magalí Sare i Manel Fortià. El públic va quedar embadalit amb els contrastos d’una veu potent perfectament lligada amb el contrabaix.

El plat fort del Mercat Figueter d’enguany va ser el concert del Pot Petit, que va fer les delícies de les famílies que el van veure en directe el diumenge al migdia. Tal com destaca el regidor de Cultura, Àngel Soteras, “una oferta variada per a una edició de Mercat Figueter diferent. No ha estat la Fira a què estàvem acostumats, és clar, però no hem volgut renunciar a celebrar-la d’alguna manera i l’èxit de concerts com el d’El Pot Petit entenc que ens carreguen de raó”.