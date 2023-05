Capellades s’omple d’art de la mà d’11 Dones fotògrafes, al Saló Rosa de La Lliga, amb la mostra “Una mirada al Modernisme”

Prenent com a font d’inspiració el Modernisme, l’art que va saber cohesionar totes les arts, bo i incorporant les dones en termes d’equitat professional i artística, l’Exposició de Fotografies “Una mirada al Modernisme”, apunta a ser un encertat elogi a aquell moviment artístic tan arrelat a Casa Nostra, de la mà d’11 Dones de l’Agrupació Fotogràfica de Capellades. Elles, Anna Giménez, Cristina Contel, Cristina Pujades, Lis Estrada, M. Rosa Tiana, Paquita Martos, Pilar Tort, Rita Calaf, Rosa San José, Teresa Bisbal i Vicky Masana, en aquesta exhibició col·lectiva, inaugurada a mitjan d’abril i oberta fins al 14 de maig, al Saló Rosa de La Lliga d’aquesta població, presenten una trentena d’obres que ens obren les portes a una mirada retrospectiva a diferents estètiques d’aquest art.

D’antuvi, val a subratllar que aquest treball col·lectiu -i en femení- de dones que pertanyen a l’Agrupació Fotogràfica de Capellades, tot i ser originàries algunes de diferents municipis veïns, mereix una atenció especial sinó doble: d’una banda, per la immensa suggestió que ha provocat i segueix provocant el Modernisme a qualsevol fotògraf o fotògrafa; de l’altra, pel fet que aquesta mostra estigui protagonitzada per una sèrie de dones que, de forma organitzada i des d’un compromís participatiu, hagin apostat per a presentar-nos unes captures fotogràfiques representatives de diferents maneres de veure i admirar aquest art, alhora que prendre’l com a principal referent per a unes plurals i prou expressives seqüenciacions. Això és, assistint a unes modalitats molt personals d’apropiar-se d’una imatge, cada una d’aquestes amateurs ens convida a reconèixer uns singulars punts de vista així com un prodigiós domini de la càmera fotogràfica. Independentment de l’abast professional i de la inequívoca identitat fotogràfica de cadascuna d’aquestes autores; en conjunt i presentades de forma pública, tot aquest compendi d’imatges -cenyides a una tangible linealitat expositiva- ens proposen una percepció visual dotada d’uns puntuals relats, a partir dels quals cada instantània conté incorporada l’ànima inapel·lable de cadascuna de les fotògrafes en qüestió.

En total, 30 fotografies: majoritàriament un univers de color, encara que també compartit amb algunes fotografies en blanc i negre, se sumen a ser una exhibició capaç de transportar-te per una mena de viatge a través del temps; un recorregut o si es vol una recapitulació que ens permet retrobar-nos amb els valors estètics d’un atresorat patrimoni als nostres dies desaparegut, essencialment si es tenen en compte les transformacions de què han estat objecte els gustos artístics al decurs de tot el segle XX. Així, des d’una riquíssima arquitectura, passant per unes palmàries tendències del vestir, les figuracions ornamentals i un mode força genuí d’entendre i d’interpretar la modernitat en aquell trànsit del segle XIX al segle XX; aquestes fotografies s’entesten a evocar l’empenta vital inherent a l’Art Modernista; un art al qual, tot sigui dit, aquestes autores –amb un recorregut visual propi i el seu peculiar diàleg fotogràfic– han sabut retre-li un merescut reconeixement.

Al capdavall, a propòsit de la meva visita expressa a l’Exposició, el privilegi de poder convocar-me en una improvisada reunió amb dues de les autores que formen part del grup de Dones de l’Agrupació Fotogràfica de Capellades, i partícips d’aquest treball, la Lis Estrada i la Teresa Bisbal, ha fet possible poder dimensionar aquest meu reconeixement escrit a les 11 Dones Fotògrafes d’aquesta “Una mirada al Modernisme”, per elles dues representades. De retruc, no puc més que sumar-me a la satisfacció d’aquest col·lectiu femení en haver aconseguit ocupar un estadi de reconeixement, equiparable al dels homes, en tant que membres d’una l’Agrupació Fotogràfica.