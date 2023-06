Capellades recull 1 tona de brossa de la Cinglera del Capelló

Aquest mes de maig s’ha fet una neteja vertical a una part de la Cinglera del Capelló, d’on s’ha recollit 1150 quilograms.

Concretament s’ha procedit a netejar uns 800 metres, situats entre els carrers Divina Pastora i Santa Anna, on s’hi havia tirat tot tipus de deixalles i restes de runa.

La neteja s’ha encarregat a una empresa especialitzada en treballs verticals, ja que l’accés en aquesta zona no es pot fer des de la Ronda del Capelló, i per seguretat ha calgut treballar cordats i amb arnesos.

Des de l’àrea de serveis municipals s’ha manifestat que seguirem netejant la Cinglera del Capelló. Tot i així és molt important demanar la col·laboració ciutadana per evitar que s’hi faci abocaments de restes, deixalles i runa. No està permès llençar els residus a la via pública, sota sanció, i cal portar-los a la Deixalleria.

Des de l’Ajuntament de Capellades recorden que els espais estiguin nets és responsabilitat de tothom.