Capellades no apujarà els impostos l’any vinent

Capellades no apujarà els impostos l’any que ve. Així s’ha decidit a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Capellades que s’ha celebrat aquest darrer dimecres de mes.

Tal com va explicar el regidor d’Hisenda, Jaume Solé, “som conscients que tot i les pujades de despeses que patirem el proper any, l’administració hem de fer un esforç ja que tots els indicadors apunten que vindran moltes dificultats econòmiques per al veïnat, comerços i empreses de la nostra vila. Portem ja uns anys de mandat millorant l’eficiència de serveis a la ciutadania, endreçant i reorganitzant les despeses per encaixar les peces del puzle que és el pressupost municipal. Som conscients que les ajudes socials, l’activitat cultural i la promoció econòmica han de continuar. També estem compromesos amb el medi ambient i per això, mantenim les bonificacions de les reduccions del 50% de l’IBI per instal·lar sistemes d’energia solar o del 70% de bonificació a la taxa dels vehicles amb etiqueta eco, entre d’altres”.

Aquest va ser el punt, aprovat amb els vots a favor dels dos grups de govern i l’abstenció dels 3 grups de l’oposició, més destacat d’una sessió ordinària que va començar a les 8 del vespre amb l’anunci per part de l’alcalde de la convocatòria d’una sessió extraordinària en els propers dies.

Després d’excusar l’assistència dels regidors Anna Xaus i Miquel Sabaté es va aprovar l’acta de la darrera sessió, es va donar compte dels darrers decrets d’alcaldia i es va aprovar un conveni amb el Consell Comarcal de l’Anoia per al foment de l’ocupació.

Encara per unanimitat, es van aprovar els convenis de col·laboració entre els 3 centres educatius de Capellades on l’Ajuntament de Capellades col·labora econòmicament subvencionant una part del cost del preu de l’entrada de cada infant per assistir a les funcions de “Anem al Teatre”. Aquest projecte ofereix espectacles d’arts escèniques i musicals pels alumnes d’educació infantil, primària, secundària i batxillerat, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona.

Finalment també abans dels precs i preguntes es va aprovar el canvi de representants de l’AFI-AMPA a la junta de govern de la llar d’infants, agraint com sempre la tasca dels pares i mares que hi participen.

Ens els precs i preguntes el regidor de Ciutadans, Valentín Guerra, va fer un seguit de propostes com reduir les places d’aparcament reservades per al CAP Capellades, un informe jurídic per buscar sortides per als treballadors de l’empresa de neteja que no cobren des de fa 3 mesos o l’estat de les reunions per avançar en el tema del ferrocarril, entre d’altres.

Per la seva banda el regidor socialista, Aaron Alcázar, va demanar per l’accessibilitat de diversos passos de vianant.

Finalment el número ú de Junts, Marcel·lí Martorell, va demanar que es millorés la carpa provisional d’accés al CAP-Capellades, que es posés la bandera europea a la sala de plens durant les sessions i que es peatonalitzés a partir del carrer 11 de setembre. 