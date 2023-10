Capellades intervindrà a la xarxa d’aigües per fer millores

Aquesta setmana s’ha adjudicat a l’empresa Transparenta Cicle Integral de l’Aigua una intervenció que s’ha de fer a la xarxa d’abastament d’aigua de Capellades.

Aquests treballs consistiran en la sectorització de la xarxa i en l’aplicació de mesures de control, sostenibilitat i estalvi.

Primer és va licitar l’obra però no s’hi va presentar cap empresa i per això s’ha acabat adjudicant per procediment negociat.

El projecte té un cost de 352.000 euros i un termini d’execució de tres mesos. L’alcalde de Capellades, Salvador Vives, explica com “la sectorització de l’abastament d’aigua en baixa és una obra molt necessària per a Capellades, l’objectiu es aconseguir millorar el rendiment de la xarxa de distribució́ i disposar d’automatismes per analitzar i gestionar des de la unitat tècnica de l’ajuntament les dades de consums, per controlar la xarxa per sectors i optimitzar el control de fuites”.