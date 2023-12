Capellades estrena el seu primer street scape

Publicitat

Aquest desembre s’estrena a Capellades el primer “Street Scape” per descobrir “El misteri dels papers de Capellades”.

Es tracta d’un joc virtual de geolocalització que cal fer sobre el terreny. “El misteri dels papers” convida els participants a descobrir els espais més destacats de la vila tot fent un recorregut i seguint les pistes proposades. Aquesta és una activitat impulsada des de l’Ajuntament de Capellades, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, i la participació de diversos establiments que col·laboren amb obsequis per als participants.

Per jugar-hi només cal un telèfon mòbil. S’ha d’accedir a través d’aquest enllaç, seguir les instruccions, habilitar la ubicació i autoritzar els permisos. A partir d’aquí l’usuari haurà d’anar solucionant els reptes que s’han anat distribuint pels diferents espais de la vila. Les pistes i els reptes s’activen en el lloc on estan amagades, no es pot fer sense moure’s de lloc. A partir d’aquí, quan es va resolent, es va donant informació sobre la història, el patrimoni, la gastronomia i la cultura de Capellades i es donen pistes per resoldre el gran misteri final, a més a més de guanyar beneficis que es poden gastar quan es vulgui.

Un dels atractius del joc és que es pot fer quan es vulgui, no cal que sigui tot seguit, ja que es manté els punts i les recompenses tot el temps.

Aquest street scape permetrà descobrir Capellades des de totes les edats com si fos una aventura.

Compartir