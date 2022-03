Capellades dignifica la part antiga del Cementiri

Les darreres setmanes s’ha treballat en la remodelació de la part antiga del Cementiri de Capellades, gairebé la primera que es veu a l’entrar en aquest espai. Aquí és on hi ha la majoria dels panteons i la capella. Tal com explica l’Alcalde de Capellades, Salvador Vives, “la part antiga del Cementiri s’havia anat degradant, feia molts anys que no s’hi feia pràcticament res i calia alguna cosa més que netejar les herbes. Hem volgut dignificar aquest espai també incloure una demanda que ens feien arribar diverses famílies: la creació d’un espai per al dol perinatal. Creiem que amb l’actual intervenció s’ha pogut integrar bé les dues propostes”.

Des dels serveis tècnics s’ha dissenyat un projecte que elimina les anteriors voreres, per facilitar la circulació de la màquina elevadora, que no hi podia passar. S’ha fet una pavimentació nova, tot encerclant els panteons amb llambordes. Ara hi ha 3 tonalitats, amb les voreres de color gris, el color terrós del centre i el blanc de l’espai per al dol perinatal. Aquest s’ha delimitat amb diferents prismes d’alçades variades que simbolitzen les diferents etapes dels no-nats, acompanyats d’una frase que convida a la reflexió: “No hi ha existències efímeres, totes deixen una empremta”.

Finalment la zona externa s’ha preservat amb una lona que impedirà que surtin males herbes, coberta amb pedres de grava. Les parets s’han sanejat de color blanc, després de repassar la zona de la sortida d’aigües.

La regidora d’Acció Social, Marta Alarcón, destaca com “reiteradament hi ha hagut famílies que se m’han adreçat demanant aquest espai que abans no existia i que, mica a mica, els municipis van incorporant als cementiris per tal que les famílies també puguin acomiadar-se dels seus fills no-nats”.