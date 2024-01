Capellades aplica diferents actuacions per estalviar en el consum d’aigua

Publicitat

Aquesta setmana l’Ajuntament de Capellades ha canviat les vàlvules de pas d’aigua al carrer Divina Pastora, seguint amb l’objectiu d’instal·lar cabal.límetres de control del cabal d’aigua en continu per sectors. Aquesta actuació inclou la construcció de noves arquetes i l’equipament associat.

D’aquesta manera la xarxa d’aigua de la vila quedarà totalment sectoritzada, dividida en espais més reduïts amb un major control dels cabals , permetent la detecció de fugues existents en aquests sectors.

Aquesta sectorització i un pla d’anàlisis dels sectors permetrà la detecció de les fuites actuals, procedir a la seva reparació i la reducció del consum d’aigua en la xarxa. Aquesta operació es podrà dur a terme mitjançant el tall puntual del sector concret, sense haver d’afectar tota la població.

La intervenció d’aquesta setmana al carrer Divina Pastora se suma a les efectuades les darreres setmanes als carrers Sant Joan i Portal. Els treballs continuaran encara ja que caldrà fer 8 ó 9 talls més. Per això es pot veure pels carrers de la vila diverses marques pel terra, que és on caldrà intervenir. Sempre que es faci un tall d’aigua s’avisarà a través de les xarxes socials i del grup de whatssap de l’Ajuntament de Capellades -674.76.78.17 –

El pla, que compta amb un pressupost de gairebé 400.000 euros, té com a objectiu modernitzar la xarxa, estalviar aigua i fer-ne una gestió responsable. Així ho destaca l’alcalde de Capellades, Salvador Vives, “estem en una situació crítica, a punt d’entrar en la Fase I d’emergència, on encara es limitarà més el consum diari per habitant. És molt important que tots fem un ús responsable de l’aigua. Com a ciutadans tothom n’ha de ser conscient, fent tot el que es pugui per estalviar aigua. Com a administració també hem de posar en marxa totes les mesures que serveixin per gestionar l’aigua. La sectorització de la xarxa d’aigua de Capellades serà una bona eina per a l’estalvi i eficiència”.

