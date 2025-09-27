Un article de
Redacció

El periòdic comarcal líder de l'Anoia des del 1982.

27 de setembre de 2025

Cap de setmana de transhumància als Hostalets de Pierola

Un article de

Aquest dissabte 27 de setembre arriba altra vegada El Camí Ramader de Marina, que tornarà a fer parada als Hostalets de Pierola amb una nova visita dels ramats de pastura que segueixen la ruta des del Pirineu oriental, fins al litoral del Penedès i el Garraf.

La seva arribada al municipi està prevista per dissabte 27 de setembre a la tarda i el ramat vindrà acompanyat de diverses activitats i propostes per a tota la família.

La iniciativa posa en valor la transhumància, el món pastorívol i els camins ramaders, fomentant la protecció i preservació cultural i ambiental del territori, a més de ser una activitat que afavoreix la promoció turística i la sostenibilitat del nostre entorn.

Dissabte 27 de setembre

  • 16.00h Arribada del ramat pel carrer Major
  • 19.00h Demostració i tast de formatges i vins, al Casal de la Gent Gran. Tiquets (6 €)
  • 21.30h Música en directe, amb servei de beguda i entrepans, a càrrec de Teca i Festa. A la plaça Cal Figueres

Diumenge 28 de setembre

  • 09.00h Munyida al tancat del Serralet.
  • Tot seguit, Pastura Popular
  • 12.00h Taller d’elaboració de gelats artesans, al Casal de la Gent Gran. Tiquets (3€)

Dilluns 29 de setembre

  • 09.30h Marxa del ramat cap a Cabrera d’Anoia.
T'ha semblat interessant? Comparteix l'article amb els teus contactes!
Comenta aquesta entrada:
Et recomanem×
ComarcaRedacció