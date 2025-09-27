Cap de setmana de transhumància als Hostalets de Pierola

Aquest dissabte 27 de setembre arriba altra vegada El Camí Ramader de Marina, que tornarà a fer parada als Hostalets de Pierola amb una nova visita dels ramats de pastura que segueixen la ruta des del Pirineu oriental, fins al litoral del Penedès i el Garraf.
La seva arribada al municipi està prevista per dissabte 27 de setembre a la tarda i el ramat vindrà acompanyat de diverses activitats i propostes per a tota la família.
La iniciativa posa en valor la transhumància, el món pastorívol i els camins ramaders, fomentant la protecció i preservació cultural i ambiental del territori, a més de ser una activitat que afavoreix la promoció turística i la sostenibilitat del nostre entorn.
Dissabte 27 de setembre
- 16.00h Arribada del ramat pel carrer Major
- 19.00h Demostració i tast de formatges i vins, al Casal de la Gent Gran. Tiquets (6 €)
- 21.30h Música en directe, amb servei de beguda i entrepans, a càrrec de Teca i Festa. A la plaça Cal Figueres
Diumenge 28 de setembre
- 09.00h Munyida al tancat del Serralet.
- Tot seguit, Pastura Popular
- 12.00h Taller d’elaboració de gelats artesans, al Casal de la Gent Gran. Tiquets (3€)
Dilluns 29 de setembre
- 09.30h Marxa del ramat cap a Cabrera d’Anoia.