Aquest cap de setmana, Jornades Europees de Patrimoni 2025 a l’Anoia

Un any més, l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural impulsa les Jornades Europees de Patrimoni (JEP), una iniciativa del Consell d’Europa i la Comissió Europea que se celebra ininterrompudament a Catalunya des del 1991 i que està considerada l’activitat participativa més important d’Europa en relació amb el patrimoni cultural. Al llarg de tots aquests anys les Jornades Europees de Patrimoni ens han permès conèixer la riquesa i la diversitat del patrimoni cultural gràcies a la col·laboració de centenars de municipis, museus, monuments, associacions i entitats culturals d’arreu del territori que any rere any han obert les portes de casa seva per apropar el seu patrimoni cultural a la ciutadania.
Els dies 10, 11 i 12 d’octubre et convidem a viure noves activitats i experiències en aquesta jornada de descobertes del nostre patrimoni cultural. Un gran ventall de propostes (des de portes obertes o visites guiades fins a concerts i activitats i tallers familiars, entre d’altres) que es podran consultar, organitzades temàticament i geogràficament, en l’agenda en línia. Les Jornades Europees de Patrimoni són un esdeveniment obert a tothom i una gran oportunitat per redescobrir el nostre patrimoni cultural, amb l’objectiu principal d’estrènyer els vincles entre aquest i la societat.
Les Jornades Europees de Patrimoni compten amb la col·laboració de la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, l’Institut Ramon Muntaner, l’Associació de Micropobles de Catalunya i Catalunya Sacra.
El tema de les Jornades Europees del Patrimoni 2025, “Patrimoni arquitectònic”, celebra la gran diversitat d’edificis que ens envolten i posa el focus en edificis i infraestructures de tots els estils i dimensions.
Les Jornades Europees del Patrimoni 2025 a l’Anoia
Igualada
RECorregut TÈXTIL pel barri del Rec
Un nou itinerari cultural que permetrà descobrir el llegat fabril del barri del Rec d’Igualada des de la mirada de la indústria tèxtil.
- Reserva prèvia (938046752)
- Lloc: Pati del Museu de la Pell
- Dia: 12 d’octubre
- Hora: 11h a 13h.
Portes obertes al Museu de la Pell
El Museu de la Pell conserva i salvaguarda l’ofici d’adobar pells que s’ha transmès de generació en generació des dels moments fundacionals de la ciutat.
- Lloc: Museu de la Pell
- Dia: DEL 10 AL 12 d’octubre
- Hora: Divendres de 10 a 14h i de 16:00 a 18:30h. Caps de setmana d’11:00 a 14h
Visita guiada al Cementiri Nou
Visita guiada a una obra clau de l’arquitectura contemporània catalana.
Reserves: https://www.anoiapatrimoni.cat/botiga/parc-del-zementiri-nou/
- Lloc: Parc del Cementiri Nou.
- Dia: 10 d’octubre
- Hora: d’11:00 a 12:00h
Santa Margarida de Montbui
Caminem pel present per conèixer el passat
Itinerari guiat per elements patrimonials poc coneguts del cim de la Tossa de Montbui. Cal portar calçat còmode.
- Lloc: la Tossa de Montbui
- Dia: 12 d’octubre
- Hora: a les 10:00h i a les 11:30h
Coneixent el Saió
Vine a conèixer la història del nucli del Saió de la mà dels seus veïns. La seva història, l’església de Santa Anna i les seves curiositats i anècdotes.
- Lloc: església de Santa Anna del Saió.
- Dia: 12 d’octubre
- Hora: De 10:00 a 11:30h
Calonge de Segarra
Presentació de l’espai Mines i Miners
Activitats teatrals, encesa del fogó de carbó, repertori de cançons de miners. Tres passis.
- Lloc: davant de l’Ajuntament
- Dia: 12 d’octubre
- Hora: de 10:30 a 13:30
Capellades
Visita guiada al Molí Paperer
Visita guiada a un Molí Paperer del Segle XVIII on encara s’hi elabora paper fet a mà!
Reserva prèvia (938012850)
- Lloc: Museu Molí paperer de Capellades.
- Dia: 12 d’octubre
- Hora: 11:00h i 12:30h.
Visita guiada a l’Abric Romaní i a la Cinglera del Capelló
Visita guiada al NEAN-Parc Prehistòric de Capellades per conèixer el jaciment arqueològic de l’Abric Romaní i descobrir com vivien els nostres avantpassats neandertals ara fa entre 75.000 i 40.000 anys i recorregut per l’itinerari del Parc al llarg de la Cinglera del Capelló.
Reserva prèvia (621123715)
- Lloc: Abric Romaní
- Dia: 11 d’octubre
- Hora: 11:15h i 12:45h.
Calaf
Visita guiada al campanar
Visites guiades al campanar de Calaf
Reserves 938680833
- Lloc Oficina de Turisme
- Dia: 11 d’octubre
- Hora: De 10:00 a 13:00h.
Sant Martí de Tous
Nucli medieval i Torre del Moro
Visita guiada al nucli medieval, incloent el castell (dissabte) i visita a la Torre de Gallardes, coneguda com la Torre del Moro (diumenge).
- Lloc: Sant Martí de Tous
- Dia: 11 i 12 d’octubre
- Hora: dissabte de 10:00 a12:00h. Diumenge de 10:00 a 13:00 h
La Torre de Claramunt
Descobreix la Mina Asunción
El passat miner de la comarca de l’Anoia és sorprenent, per la seva excepcionalitat.
- Lloc: carrer del Boix, 6
- Dia: 11 d’octubre
- Hora: 11:00h.
Pujalt
Memorial de l’Exèrcit Popular
La visita guiada a la Base d’Instrucció del 18è Cos d’Exèrcit, construïda el 1938 i avui reconstruïda, ens apropa a la memòria dels soldats republicans.
- Lloc: Centre d’interpretació
- Dia: 11 d’octubre
- Hora: 11:30h i 12:30h
La Pobla de Claramunt
Portes obertes al castell de Claramunt
Us convidem a apropar-vos a aquest espai carregat d’història per conèixer de primera mà el nostre patrimoni cultural, reflexionar sobre la nostra identitat i valorar la importància de conservar-ho per al futur
- Lloc: Castell de Claramunt
- Dia: Del 10 al 12 d’octubre
- Hora: De divendres a diumenge: De 09.30 a 14.00 h i de 15.00 a 17.00 h.