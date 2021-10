Cap de setmana de curses i cervesa a Capellades

Capellades ha viscut un cap de setmana ple d’activitats. Dissabte, més de mil persones van passar per la 3a Mostra de Cervesa Artesana, organitzada per l’entitat Dimonis de Capellades en col·laboració amb l’Àrea de Promoció local de l’Ajuntament. Hi van participar sis empreses productores: Bripau, Màger, Els Minairons, Espina de Ferro, Ales Agullons i la Lenta. La fira ha canviat enguany el seu emplaçament habitual al costat de la Bassa i s’ha celebrat al Parc de la Font Cuitora, superant les expectatives d’assistència de públic.

Diumenge va ser el torn de la cursa i caminada Neandertal 2021 i la cursa BTT Xallenger, organitzades per l’Associació d’Esports de Muntanya de Capellades (AEMdeKP) en col·laboració amb l’Ajuntament de Capellades. Utilitzant també l’espai arbrat de la Font Cuitora, en aquest cas recondicionat per a la celebració d’un gran esdeveniment esportiu com aquest, es va donar sortida als 300 participants inscrits en alguna de les tres modalitats. La xifra de corredors s’ha hagut de limitar enguany per motius de prevenció sanitaris.

Amb més de deu anys de trajectòria, la cursa Neandertal de Capellades ha esdevingut un dels certàmens esportius anuals de referència a la comarca de l’Anoia, amb la participació de corredors i corredores d’arreu del país. Aquesta és la classificació general de cada modalitat:

Cursa Neandertal 2021

Modalitat masculina:

1er. classificat – Guillem Lampreave (Autocaravanes Carreras)

2n. classificat – Marc Toda

3er. classificat – Francesc Roig (AEMdeKP)

Modalitat femenina:

1a. classificada – Foix Ortíz (Club Esportiu Penedès)

2a. classificada – Ariadna Claravall – (Trail Moianès)

3a. classificada – Montse Valls

Cursa BTT Xallenger

Modalitat masculina:

1er. classificat – Arcadi Gabarró (Fes Bici)

2n. classificat – Marc Lara (Fes Bici)

3er. classificat – Vicens Pulido (Fes Bici)

Modalitat femenina:

1a. classificada – Cristina Bru (2 Rodes)

2a. classificada – Erica Estradera (BTT Terra)

3a. classificada – Anna Muñoz (Biciats del Garraf)