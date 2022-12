Cap de setmana amb D de Disseny i Nadal Marked

El proper 17 i 18 de desembre l’Adoberia Bella i el pati del Museu de la Pell d’Igualada acolliran la 6a edició del Nadal Marked. El mercat de disseny organitzat per l’Associació Disseny Marked reuneix cada Nadal una mostra de dissenyadors i artesans amb l’objectiu de promoure la creació i el talent local i oferir una selecció de regals de disseny per a aquestes festes.

Entre els expositors hi haurà creadors i marques que aposten pel disseny, la qualitat i la sostenibilitat. En aquesta edició s’hi podran trobar els complements amb pell de Nona Taller, els productes per a bicicleta i el dia a dia d’Akin Soft Goods, la roba ètica i sense gènere d’Omnea, la joieria de Fildecel, Maral Joies i Solka, joies fetes amb zircònia. Les llibretes fetes a mà d’El Retaller, la nova proposta d’articles de decoració per la llar de BTRT, la ceràmica peculiar de Bola de Fang i els objectes de Art dePalets.

Un any més, Disseny Marked col·labora amb l’Escola Municipal d’Art i Disseny La Gaspar, amb la venda de productes en pell creats pels alumnes d’artesania en pell, tota la recaptació dels quals anirà destinada al projecte social de l’associació Grup Llummm, que proveeix calçat a refugiats.

Aquest any el mercat inicia una nova etapa, amb un nou equip encapçalat per Aura Olivan, que ha assumit la presidència de Disseny Marked enguany, i una proposta amb més continguts d’oci i cultura. Junt amb el mercat de disseny, al Pati del Museu hi haurà una zona de vermut, on dissabte 17 a a partir de les 11:30h hi haurà una sessió de pinta-cares per als més menuts. A més, dissabte a la tarda des de dos quarts de set fins les vuit del vespre es celebrarà el BTRT family&friends, la presentació de la primera col·lecció de làmpades de la marca BTRT dissenyades i produïdes a Igualada, oberta a tothom que vulgui conèixer aquest nou projecte del dissenyador industrial igualadí Carles Sala.

Diumenge 18 a les 11:30h hi haurà una pràctica de ioga gratuïta impartida per Leila Aguilera, seguida d’un aperitiu. A les 12:30h començarà una sessió de Techno Brunch a càrrec de DJ Tony Boy. A les tardes, a l’interior del mercat es podrà gaudir d’un cafè, té o xocolata calenta. El Nadal Marked estarà obert el cap de setmana del 17 i 18 de desembre, de 10h a 20h.