Canvi d’arbres per ferro al Parc Valldaura

Igualada Som-hi PSC denuncia que el govern de Junts ha substituït 34 arbres del parc de Valldaura per una pèrgola de ferro que ha tingut un cost de més de 150.000 euros. Es tracta d’una gran estructura de ferro ubicada on hi havia 34 arbres que van ser talats fa un any en una acció vandàlica i que Junts no ha reposat.

En una roda de premsa acompanyat del regidor Anselm Pasquina i diferents veïns i veïnes, el cap de l’oposició de l’Ajuntament, Jordi Cuadras, denuncia “l’afició del govern per les estructures de ferro en substitució dels arbres. Ho vam veure aquest estiu amb els falsos refugis climàtics al Passeig i ara ho tornem a veure al Parc de Valldaura on els arbres han quedat substituïts per ferro. Aquest no és el nostre model de ciutat: volem una Igualada cada vegada més verda i on els arbres siguin uns grans proporcionadors d’ombra natural”. Cuadras afegeix que “hem escoltat moltes vegades l’alcalde i el govern a parlar de la ‘Igualada verda’ però amb actuacions com aquestes, en plena emergència climàtica, veiem que són titulars absolutament buits de contingut”.

El grup socialista també lamenta el cost d’aquesta estructura, la licitació de la qual estava fixada en 157.000 euros al portal de contractació pública de l’Ajuntament i recorda que “replantar els 34 arbres hagués sortit 11 vegades més barat”. Igualada Som-hi ha entrat per registre diferents preguntes al govern de Junts sobre l’estat de la investigació de la tala d’arbres que es va fer en dos dies diferents a la matinada, el 22 de desembre del 2023 i el 26 de març del 2024 i en quin moment es va decidir en el projecte de la pèrgola de ferro.

Jordi Cuadras recorda que l’espai on s’ha instal·lat la pèrgola “era un gran punt de trobada d’actes festius del barri com el Fàtima té Salsa o el Rocío i ara aquestes activitats tindran dificultat per celebrar-s’hi amb el que el barri. Amb aquesta estructura es trenca l’ús amb el que va ser ideat el parc i la ciutat perden un espai magnífic per a fer activitats a l’aire lliure per la qual cosa veiem que és un motiu més per dir ben clar que no té cap mena de sentit”.

El PSC també recorda que la inversió que necessita el Parc de Valldaura no és gastar-se més de 150.000 euros en una pèrgola, sinó ampliar i completar-lo amb la transformació del solar que va de la Ronda de Fàtima fins el Torrent de l’Espelt paral·lel a la Residència Pare Vilaseca i el ViuB2. Ja en campanya electoral, la formació socialista va proposar per obrir un nou pulmó verd en aquell espai municipal ara en desús amb tobogans gegants i un amfiteatre per fer-hi actes culturals, a més d’un espai de barbacoes i pícnic.