“Lo Cant de les Ànimes Mudes” dissabte al Casino de Calaf

Dissabte 8 de febrer, a les 19:30 hores el Casino de Calaf acukk la representació de LO CANT DE LES ÀNIMES MUDES, un musical de la companyia La Tremenda, dirigit per Víctor Àlvaro, amb música original d’Ismael Dueñas i dramatúrgia de Jordi Vilà a partir de textos i poemes de Víctor Català.

LO CANT DE LES ÀNIMES MUDES, espectacle guanyador del Premi TeatreMusica.cat a la millor direcció, explica com en el si de dues famílies rurals catalanes, que acumulaven anys de disputes i baralles per les terres, germina la llavor d’un nou amor entre l’hereu i la pubilla de cada casa, el que podria capgirar aquesta situació. Segons la companyia, “l’obra representa un cant a la vida, tan necessari pels temps abruptes que ens acompanyen”.

L’espectacle compta amb un fort pes musical afegit a l’interès de la música en directe, en aquest cas interpretada pel mateix compositor. Utilitzant les melodies creades al piano, el joc de veus i l’espai sonor generat en directe, s’aprecia el pas del temps i com aquest passa a ser un intèrpret més. D’altra banda, les coreografies d’Esther Sabaté, en certs moments de l’espectacle, prenen un paper primordial en el transcurs de la història.

Amb LO CANT DE LES ÀNIMES PERDUES, La Tremenda vol promoure la reconciliació amb la natura i el seu lligam amb la tradició rural catalana a través dels textos d’una autora cabdal com és Víctor Català. La companyia aposta per potenciar la contractació nacional i la màxima utilització de productes i recursos de proximitat (teixits, mà d’obra, elements escenogràfics…). Així doncs, amb aquest projecte es col·labora a mantenir fort el teixit cultural local i a promoure l’ús la llengua catalana.

Així mateix, a partir dels texts de Víctor Català, l’obra vol reivindicar la figura de la dona com a escriptora dins de la literatura catalana i la recuperació de lèxic en desús dins de la nostra pròpia llengua.

LO CANT DE LES ÀNIMES MUDES forma part de la programació de la Xarxa de Teatres d’Ateneus de Catalunya (XTAC), la xarxa de teatres més gran de Catalunya amb un total de 39 espais escènics corresponents a 36 ateneus d’arreu del país. La XTAC (https://xtac.ateneus.cat/) és una iniciativa de la Federació d’Ateneus de Catalunya que té com a objectiu dinamitzar aquests espais teatrals oferint formació als programadors, avantatges econòmics en la programació d’espectacles, i un ampli catàleg d’obres disponibles per girar.