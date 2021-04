Cançons del mes d’abril

Abril és el quart mes de l’any en els calendaris julià i gregorià i és un dels quatre mesos que tenen trenta dies. L’origen de la paraula s’ha relacionat amb el verb aperire (obrir), associant-lo a que en aquest mes la primavera obre la terra, la llum, les flors i els fruits. Abril s’inicia el mateix dia de la setmana que el juliol tots els anys, i que el gener als anys de traspàs. Els romans donaven la benvinguda a l’abril, justament el primer dia del mes, celebrant les festes de Venus: les dones es reunien en algun lloc on fluís aigua fresca i cremaven encens en honor dels déus. Abril sol ser un mes de pluges i de meteorologia variable. Abril és un nom bonic.

El dia 1 d’abril de 1939 va finalitzar la Guerra Civil espanyola. Al llarg dels anys, el mes d’abril ha estat testimoni de l’assassinat d’Emiliano Zapata (1919), del viatge espacial del cosmonauta soviètic Yuri Gagarin (1961), dels naixements de Leonardo da Vinci (1452) i Adolf Hitler (1889), de l’inici de la II República espanyola (1931), de l’enfonsament del RMS Titànic (1912) i de la Revolució dels Clavells, a l’abril de 1974. Segons la Bíblia, Jesús fou crucificat un 3 d’abril (de l’any 33 d.C), a la província romana de Judea.

Luciano Pavarotti – Aprile

“Podeu sentir a l’aire els olors que propaga la primavera?… No sents a la teva anima el so d’una veu afalagadora?…”. Heus aquí una de les millors peces musicals del compositor barroc i cantant castrat del segle XVIII Pier Francesco Tossi, i és alhora una destacada interpretació vocal del tenor Luciano Pavarotti, mort per càncer a l’any 2007. Les imatges corresponen al Central Park de Nova York. En plena primavera, és clar.

Count Basie Orchestra – April in Paris

Tots els grans de la música nord-americana, des de Billie Hollyday a Ella Fitzgerald passant per Frank Sinatra, han cantat aquesta històrica composició de Vernon Duke. En l’època ja llunyana de fastuoses orquestres i de big bands memorables va lluir especialment la versió instrumental de la Jazz Orchestra de Curt Basie, amb la qual va assolir internacional a finals dels anys 50.

Maria del Mar Bonet – Abril

“Com un ocell posat, a dalt de tot d’un arbre, abril vigila el seu temps, alerta, que tot canvia”, paraules en suggeriment a la lusitana Revolució dels Clavells. La Bonet, veu mediterrània per excel·lència, va enregistrar tan sentida cançó per primer cop a l’any 1975, coincidint amb unes actuacions a l’Olímpia de París. Gairebé mig segle després, Abril segueix sent una de les cançons més recordades de la formidable cantautora mallorquina.

Francesco Guccini – Quel giorno d’aprile

El 25 d’abril, a Itàlia, es celebra la festa de la resistència, l’antifeixisme i l’alliberament nacional. A la primavera de 1945, les forces partisanes i les tropes aliades aconseguiren derrocar el regim de Mussolini i alliberar ciutats com Bolonya, Milà, Gènova i Venècia. El poeta i cantautor Francesco Guccini rememora aquells dies de dolor i gloria. Algunes de les composicions de Guccini, nascut a Mòdena, han estat escrites en dialetto emilià.

Simon & Garfunkel : April come she will

El dia 19 de setembre de 1981, els llavors enemistats Pau Simon i Art Garfunkel van tornar a ajuntar-se per oferir un recital únic i benèfic a l’aire lliure. Un concert al Central Park de Nova York al qual hi van assistir mig milió d’ànimes. En aquell escenari, l’extraordinari duet musical hi va interpretar aquesta delicada cançó, on s’hi relata una història d’amor que comença al mes d’abril i s’esvaeix el setembre.

Escolania de Montserrat – El Virolai

“Escoltar el Virolai, cantat per l’Escolania, a la Basílica de Montserrat, és un dels moments més sublims i emocionants que es poden viure a Catalunya” (Kristina, a You Tube, fa tres anys). Certament, aquesta és una cançó bonica i emotiva. “Rosa d’abril, Morena de la serra, de Montserrat estel, il·lumineu la catalana terra, guieu-nos cap el cel, guieu-nos cap el cel”. Al poema de Jacint Verdaguer li va posar música el mestre Josep Rodoreda, a l’any 1880.

Joaquín Sabina – ¿Quién me ha robado el mes de abril?

Sempre irònic i sentimental, el cantautor Joaquín Sabina escriuria la lletra d’aquesta cançó sobre perdedors i somnis fracassats en la barra d’un bar madrileny. La va fer per la banda sonora d’una comèdia dramàtica interpretada per Alfredo Landa a Barcelona, Sinatra (Francesc Betriu, 1988). La pel·lícula va passar amb més pena que glòria, però integrada en el disc El hombre del traje gris (1999), ràpidament guanyaria coneixement i popularitat.

Avril Lavigne – Complicated

Segons un recent estudi d’estadística i difusió de dades, Abril és un dels noms més posats. Està entre els primers noms de dona inscrits als jutjats catalans en els darrers anys. Molt lluny de Catalunya, a Ontàrio, trobem la triomfadora cantant francocanadenca Avril Lavigne, l’anomenada princesa del pop punk. Avril és Abril en francès. Ella, però, que porta venuts més de cent milions de discs, canta gairebé sempre en anglès.

Amalia Rodrigues – Grandola, Vila Morena

La Revolució dels Clavells (Portugal, abril de 1974) va fer caure el règim dictatorial salazarista, restaurant-se la democràcia al país després de mig segle de governs autoritaris. La mitjanit del dia 25, Ràdio Renascença i altres emissores van emetre Grandola, Vila Morena, una cançó del cantautor José Afonso, prohibida pel règim. Va ser el senyal pel inici de la insurgència i segueix sent la cançó més emblemàtica d’aquella revolució. A Catalunya, Lluís Llach va retre homenatge a aquells fets històrics amb una cançó pròpia, Abril 74.

SuRie – Sometimes it snows in april

Prince ha estat un dels grans artistes nord-americans del darrer quart de segle. Va morir el 2014, però ens va deixar un bon grapat de cançons, cas d’aquesta, en la qual afirma que “algunes vegades neva al mes d’abril”. Se’n coneixen algunes versions, i potser la millor sigui la de SuRie (Susanna Marie Cork), una dona de veu diàfana i poderosa. Se la coneix gracies a l’haver representat al Regne Unit en el Festival d’Eurovisió de l’any 2018.