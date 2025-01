Cancel·lat l’espectacle Les Mans a l’Ateneu, que se substitueix per Dones de Ràdio

El Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada informa que, per motius aliens a la seva voluntat, la productora Bitò ha cancel·lat l’espectacle Les mans, de Llàtzer Garcia, programat per al diumenge 23 de febrer, a les 6 de la tarda. Per la qual cosa demana disculpes a les persones abonades a la temporada i a tot el públic, per les molèsties que aquesta situació els pugui ocasionar.

Per mantenir el compromís amb el públic i garantir una experiència teatral de qualitat, els complau anunciar que l’espectacle cancel·lat serà substituït per l’espectacle Dones de ràdio, de Cristina Clemente, dirigit per Sergi Belbel.

L’obra promet emocionar i captivar el públic amb tres històries colpidores protagonitzada per tres dones que s’enfronten a l’adversitat amb coratge, humor i sensibilitat. Dones de ràdio es representarà el mateix dia i hora al Teatre Municipal l’Ateneu.

Dones en ràdio

Com la vida mateixa, el drama i la comèdia conviuen amb tota naturalitat al nou text de Cristina Clemente.

La Rosa, de cinquanta-cinc anys, lidera un programa de ràdio de màxima audiència, és una dona irònica i amb caràcter. L’Àgata, que ronda els quaranta, treballa d’infermera en un hospital, és discreta i sensible.

La Carol, que encara no ha fet els trenta, no està gaire centrada professionalment, i és directa i desinhibida. Tres vides que no tenen res en comú, fins al dia que cadascuna d’elles es troba… un bony al pit. Les tres vides faran un gir de 180 graus.

Tres grans actrius catalanes: l’Àngels Gonyalons, la Sara Espígul i la Sara Diego, es posen a la pell d’aquestes tres dones per explicar-nos amb tendresa, amb sensibilitat, però també amb molt sentit de l’humor, la seva vivència a partir de l’aparició de la malaltia.

Entrades i devolucions

Les persones que ja hagin adquirit entrades de Les mans poden utilitzar-les per accedir a Dones de ràdio, sense necessitat de fer cap gestió addicional.

En cas de preferir una devolució de l’import, poden sol·licitar-la a través del correu electrònic entrades@teatremunicipalateneu.cat, indicant nom i telèfon de contacte o a la taquilla del Passatge Vives, abans del dia 31 de gener de 2025.

El Teatre Municipal Ateneu agraeix la comprensió i el suport dels abonats i el públic que ja ha adquirit les entrades i esperen veure’ls al teatre per gaudir d’aquest nou espectacle.