El Campus i l’Hospital d’Igualada aconsegueixen dos doctorats industrials

El Campus Universitari Igualada-UdL, a través de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia, i el Consorci Sanitari de l’Anoia, que gestiona l’Hospital, han obtingut la concessió de dos projectes de doctorat industrial en l’àmbit de la salut, aprovats recentment per la Generalitat de Catalunya dins del Pla de Doctorats Industrials.
Les beneficiàries són les investigadores Anabel Ramírez i Maria Delgado, que desenvoluparan la seva formació doctoral en estreta col·laboració entre els equips assistencials de l’Hospital i els grups de recerca de la UdL, en concret el grup d’Educació per a la Salut, Infermeria, Sostenibilitat i Innovació (GREISI). Els dos doctorats concedits són sobre l’abordatge venós en persones grans, una tècnica molt habitual en infermeria, i sobre la qualitat de vida de les persones en tractament amb hemodiàlisi.
El doctorat “L’Abordatge venós integral en la persona adulta i DIVA: millorant la qualitat assistencial i la seguretat del pacient” se centra en la millora de la qualitat assistencial i la seguretat del pacient en l’accés venós, especialment en col·lectius vulnerables com les persones amb dificultat d’accés intravenós (DIVA) i la població geriàtrica.
Pel que fa al doctorat “Fragilitat i qualitat de vida en persones en tractament amb hemodiàlisi”, l’estudi es proposa comprendre i abordar la fragilitat en pacients amb malaltia renal crònica en tractament amb hemodiàlisi.