Camil Roca, director creatiu

Sovint quan tens ganes de fer una molt bona feina, per una o altra raó la fas pitjor que mai. A mi em va passar la setmana passada en aquesta mateixa columna d’opinió que, com recordareu vaig dedicar al excel·lent espot publicitari de la Marató de TV3.

Deia divendres passat: “Darrere tan original i impactant espot publicitari, hi ha l’igualadí Camil Ros que és el dissenyador habitual dels anuncis de la Marató que sempre sorprenen per la bona factura i la qualitat dels seus arguments”. Efectivament, l’autor és igualadí però es diu Camil Roca, no Ros. Camil Ros és el secretari general de Comissions Obreres

En veure la pàgina publicada divendres passat, em vaig adonar de l’error. Pensava fer una nota, el que es coneix com a Fe d’errates, per corregir la confusió del cognom, però prefereixo dedicar el mateix espai a arranjar l’error, que el dedicat a cometre’l. I per això, en lloc de repetir la columna amb el nom arranjat, destino una nova columna, explicant altres coses de qui admiro pel seu treball i per la seva forma de ser.

L’error meu és imperdonable, car conec personalment a Camil Roca des que fa uns anys, quan em va concedir una entrevista per a la contraportada de La Veu, precisament com a director creatiu de l’espot publicitari de la Marató. Tant és així que el tinc agendat i cada any el felicito per la brillantor dels seus anuncis. Uns anuncis que són la col·laboració gratuïta amb la Marató i que és un dels pilars del seu èxit anyal. En Camil Roca fa trenta anys que aporta la seva creativitat a la Marató de TV3 gratuïtament.

Cada any espero veure l’anunci de la Marató car sempre tenen una fantàstica factura, una gran posada en escena i molta brillantor tècnica. Recordo especialment el que va fer per la lluita contra les malalties infeccioses on s’explicava un episodi històric poc conegut de l’origen de la infecció que va matar al poeta alemany Rainer Maria Rilke.

Camil Roca ha obtingut molts premis internacionals entre els quals destaquen cinc Lleons de Cannes, nou Efis, onze Sols, uns quants New York o Promax… fins a més de 150 guardons amb les companyies Young & Rubicam; Bassat i Ogilvy on ha treballat fins a formar la seva pròpia empresa: K-1000 Collaborativa Comunication. Ha desenvolupat la seva feina a Miami, Madrid i Barcelona i ha fet campanyes molt exitoses per a Danone, Pirelli i altres grans marques. Amb la Marató també ha obtingut premis internacionals. Un anunci protagonitzat per dos ximpanzés va guanyar cinc premis internacionals, l’any 2006, quan Camil Roca encara era director creatiu a Bassat.

Tot i ser un dels més grans publicistes de Catalunya, en Camil Roca és un home discret. Costa entrevistar-lo perquè viu dedicat a la seva professió i pel que he vist, l’única cosa que pretén és que les campanyes que dissenya, arribin nítides als ciutadans i estendre la seva companyia K-1000 per tot arreu.