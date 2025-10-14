Calonge de Segarra inaugura ‘Mines i Miners’, un espai per posar en valor el passat miner de l’Alta Anoia

El passat diumenge 12 d’octubre es va inaugurar l’Espai Mines i Miners, un nou centre d’interpretació de la conca minera de carbó de l’Alta Segarra.
La jornada, emmarcada en les Jornades Europees del Patrimoni, va comptar amb portes obertes a l’Espai Mines i Miners. Els actes van començar amb l’encesa del fogó del carbó i escenes de miners, a càrrec de Gralla Manufactures Teatrals. Seguidament, Ramon Redorta va oferir cançons tradicionals de miners; i es va degustar un plat miner, els cigronets de l’Alta Anoia estofats. A continuació, l’artífex de l’Espai Mines i Miners, Pere Tardà de CAT Patrimoni, va explicar l’actuació realitzada; i el director general de Desenvolupament Rural de la Generalitat de Catalunya, Ramon Armengol, juntament amb l’alcalde de Calonge de Segarra, Xavier Nadal, van inaugurar l’Espai Mines i Miners.
L’Espai Mines i Miners és un centre d’interpretació que vol esdevenir un punt de referència de coneixement i de divulgació del ric patrimoni històric vinculat a la mineria del carbó. L’Ajuntament, des de ja fa uns anys, està treballant en la recuperació del patrimoni i la memòria de l’explotació minera del carbó de lignit en aquesta conca minera. L’estudi, la restauració i la posada en valor de la Mina Vicenta, situada a Calonge de Segarra, ha esdevingut el primer espai patrimonial miner recuperat i fet visitable de l’Alta Segarra. Ara, s’inicia un nou pas en aquesta tasca de valorització i divulgació del passat miner al nostre territori amb la creació de l’Espai Mines i Miners al peu del nucli de Dusfort.
Aquest espai neix amb la voluntat de preservar el llegat comú de la mineria, reforçar la identitat del territori i oferir un espai de descoberta obert a tothom. No es tracta d’un projecte local sinó d’una iniciativa de territori ja que fa engloba el conjunt de l’Alta Segarra. L’Espai Mines i Miners també és un punt de referència per als centres educatius a fi de conèixer la història de la mineria de l’Alta Segarra, la qual va tenir lloc des dels anys 40 del s. XIX fins als anys 90 del s. XX, 150 anys d’història minera al nostre territori.