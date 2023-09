Calça’t per la Festa Major de Vilanova del Camí

Des d’ahir, dijous 31 i durant tot el cap de setmana i el dilluns 4, Vilanova es posa les sabates per gaudir de la Festa Major. Enguany, el municipi viurà uns dies d’actes tradicionals i populars barrejats amb concerts d’artistes estrelles com Miki Núñez o el Va parir Tour de Flaixbac.

Consulta l’agenda d’actes de la Festa Major de Vilanova 2023.

Divendres 1

19:30h. Sala plens de l’Ajuntament. Proclamació de la Pubilla i l’Hereu, la Pubilleta i l’Hereuet.

20:00h. Plaça Major. Pregó de Festa Major a càrrec de la vilanovina, Laia Esquinas una de les artistes més populars i prometedores del municipi.

20:30h. Cercavila. Ritmes de percussió de la colla de Diables “Els Cabrons de Vilanova del Camí”.

21:00h. Plaça del Mercat. Versots amb la colla de Diables “Els Cabrons de Vilanova del Camí”.

21:30h. Plaça del Mercat. Sardinada Popular.

22:00h. Plaça del Mercat. Ball amb l’Orquestra Venus.

00:30h. Embarraca’t (zona del CAP).

03:00h. Embarraca’t. Fi de Festa amb DJ Zamora.

Dissabte 2

09:00h. Plaça Can Papasseit. Recepció de les delegacions de Calcinaia i Amilly.

10:00h. Plaça del Mercat. 1r Campionat d’Escacs.

10:30h. Escola Pompeu Fabra. Matinal Aquàtica. Refresca’t i gaudeix de totes les atraccions aquàtiques.

10:30h. C. Frai Juníper Serra. Pista Xtremerace. 100m de diversió.

13:00h. Plaça del Mercat. Sevillanas & Rebujitos.

17:30h. Plaça Picasso. Taller de percussió i espectacle amb Brincadeira.

21:00h. Plaça del Mercat. Botifarrada Popular.

21:00h. Correfoc infantil. A càrrec de la colla Els Cabrons de Vilanova del Camí.

22:30h. Plaça del Mercat. Gran concert de Festa Major amb MIKI NÚÑEZ.

00:00h. Plaça del Mercat. Ball amb “Los Hits de tu vida”.

Embarraca’t. Durant la nit.

00:00h. Embarraca’t. Concert amb VA PARIR TOU de Flaixbac.

04:30h. Fi de Festa amb els DJ’S WE ARE THE ONE.

Diumenge 3

10:00h. Cercavila de Festa Major amb els Geganters i Grallers de Vilanova del Camí

Recorregut: carrers Verge de Núria, Papa Joan xxiii, Verge de Montserrat i Sta. Llúcia, per acabar a la pl. del Mercat.

10:30h. Plaça del Mercat. Ballada de Sardanes amb la

Cobla Premià i l’Associació de Sardanistes de Vilanova del Camí.

11:00h. Parròquia de Sant Hilari. Ofici de Festa Major.

12:00h. Plaça del Mercat. Dansa de Vilanova.

12:30h. Plaça del Mercat. Diada Castellera amb els Moixiganguers d’Igualada i la colla convidada Bordegassos de Vilanova de Vilanova i la Geltrú.

13:30h. Vermut Popular amenitzat pel grup KitCat, a la mitja part, entrega de premis del concurs de penyes.

14:30h. Can Papasseit. Dinar de Germanor.

17:00h. Can Muscons. Bingo popular.

18:30h. Can Titó. Exhibició de Patinatge Artístic amb els clubs de patinatge “Polisportiva Gatto Verde ASD” i Hockey Club Montbui.

19:00h. Can Muscons. Concert acústic amb Black Ladies.

19:30h. Plaça del Mercat. Ball de tarda amb l’Orquestra Liberty.

20:45h. Correfoc de Festa Major amb Els Cabrons de Vilanova del Camí.

22:30h. Plaça Gertrudis Artigal. Piromusical de Festa Major.