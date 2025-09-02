Calaf viu la Festa Major 2025 del 5 al 8 de setembre

L’Ajuntament de Calaf ha fet pública avui tota la programació de la Festa Major que tindrà lloc del 5 al 8 de setembre.
El plat fort arribarà de la mà de Mama Dousha un dels artistes catalans de nova generació amb una original proposta musical que camina entre la cançó d’autor i l’electrònica. Un artista talentós per la seva capacitat de fer cançons amb tornades enganxoses com Rikiti, un tema que es va situar com el més buscat de Shazam durant tres setmanes, una fita mai aconseguida amb una cançó en català, i que el va portar a guanyar reconeixements com: Premi Disc Revelació dels Premis Enderrock de la crítica, Premi a millor artista revelació i millor cançó dels Premis Rac 105 i Premi Fenomen de l’Any dels Premis Els 40. Per la Festa Major de Calaf, presentarà el seu nou treball discogràfic “La Criolla”.
La nit de dissabte es completarà amb molta energia de la mà de Muchachito Bombo Infierno. El cantant de Santa Coloma de Gramanet presentarà el seu nou show “Historias de ser Muchacho” on repassarà tota la seva trajectòria des dels seus inicis com a músic de carrer, passant per Trimelón de Naranjus i fins als supergrups G-5 i La Pandilla Voladora; oferint-nos un tast de la seva eclèctica discografia. A més, cal destacar que entre la banda que l’ acompanyarà dalt l’escenari, hi trobarem el músic i compositor calafí, Lere (nom artístic de Gerard Mases Espinasa).
Finalment, la sessió de Dj. Trapella clourà la nit de dissabte.
Una programació diversa on no hi faltaran orquestres de nivell i nits de versions
Enguany el trio Jo Jet i Maria Ribot serà qui tindrà l’honor de donar el tret de sortida als actes de Festa Major el divendres 5 de setembre un cop acabat el pregó a la plaça dels Arbres a partir de les 22 h. Amb el seu nou àlbum “Ribera” ens faran emocionar amb un conjunt de temes que beuen dels records i les històries dels nostres avis i àvies.
La nit es completarà amb Dalton Bang, una formació de sis músics – on va arrencar la seva carrera musical Miki Nuñez -, que ens robaran el cor a ritme de grans èxits, des de les cançons dels anys 70 fins a la patxanga més animada i els hits més recents de l’escena musical nacional com internacional.
La festa la tancarà el talent local del discjòquei calafí, Buzii dj.
L’últim grup que complementarà la programació musical de la Festa Major serà la banda de versions 100% femenina Coco. Actuaran el diumenge 7 de setembre a la plaça dels Arbres a partir de les 23 h on ens serviran un còctel de versions de tots els temps amb molt carisma i molta gràcia.
D’altra banda, la Festa Major de Calaf gaudirà d’orquestres de nivell a la plaça Barcelona ‘92 com La Cimarron (diumenge 7 de setembre a les 18.30 h) i Rosaleda (dilluns 8 de setembre a les 18 h). Tampoc hi faltaran les sardanes amb la Cobla Maricel de Sitges que actuarà el dilluns 8 a les 12 h del migdia.
El millor pallasso de Catalunya, una de les propostes per als infants
Els petits de casa també tindran les seves opcions per gaudir de la Festa Major com cal. El dissabte 6 de setembre a les 18 h a la plaça Barcelona ‘92 podran gaudir del clown JAM que ha estat reconegut com a Pallasso de l’Any 2025 per part del Festival de Pallassos i Pallasses de Vilanova de la Muga per saber fer riure i pensar sense necessitar cap nas vermell i saber connectar amb petits i grans. Amb el seu espectacle “L’Actitud” on es passeja amb una foodtruck, ens explicarà que aixecar la persiana cada dia no és senzill, ja que els contratemps venen l’un darrere l’altre. Amb humor, riallades i molt d’enginy, en JAM ens explicarà aquesta meravellosa història de superació.
Finalment, el diumenge 7 al matí, també a la plaça Barcelona ’92, s’instal·larà la nova col·lecció de jocs de fusta de la companyia Tombs Creatius: Lilliput, que proposa endinsar-nos en el món dels contes clàssics i poder-hi interactuar i jugar. Entre d’altres, podrem fer un petó a la Bella Dorment, fer-li fer un pet al bou del Patufet o crear sons amb els Músics de Bremen, per exemple.
Les entitats bolcades un any més amb la programació fomentant l’esport i la cultural popular
A la Festa Major d’enguany, no hi faltaran alguns dels actes que cada any es poden tirar endavant gràcies a la inestimable col·laboració del teixit associatiu del municipi. Dimecres 3 de setembre, com a acte previ, comptarem amb la cloenda de la temporada de les sardanes a la fresca amb la Lluïsos Cobla.
Divendres 5 de setembre, a les 17 h, com a acte previ al pregó, l’Agrupació de Defensa Vegetal (ADV) proposarà un “agrotardeig” que transcorrerà entre el pati del Casal i l’Esplanada de davant del Casal de Calaf i que inclourà un concert i una gimcana de tractors. A patir de les 20 h, mentre s’espera l’inici del pregó, les persones que ho vulguin podran sopar a l’espai de barraques.
El dissabte 6, a partir de les 09 h, començarà el tradicional Torneig de Botifarra del Casino de Calaf, que enguany, arriba a la trentena edició i a les 10 h hi haurà a la sala d’actes el torneig amateur de tennis taula.
A la tarda, a partir de les 17 h el camp de futbol Les Garrigues acollirà el partit del Sènior Masculí de la UE Calaf i a les 17.30 h, a la plaça dels Arbres, començarà la cercavila a càrrec dels Geganters i Grallers de Calaf i les colles convidades.
El Club de Vòlei Calaf, també col·laborarà enguany amb la Festa Major organitzant a les 19 h, al Poliesportiu, un partit amistós de vòlei. El dissabte, també de 19 h a 21.30 h es podrà gaudir d’un taller de country a l’Esplai de la Gent Gran organitzat per l’Associació de Country de l’Alta Segarra.
Un altre dels clàssics que no faltarà aquesta Festa Major serà l’obra de teatre de l’ATC que enguany porta per nom “Divorciades, evangèliques i vegetarianes” i que es podrà veure al Casal de Calaf el dissabte a les 21.30 h i el diumenge a les 19 h.
L’entitat La Polseguera ens proposa sumar-nos un any més a l’Engardelada (Correbars) que començarà el recorregut el dissabte a les 20 h des de la plaça dels Arbres. A més, el diumenge 7 organitzarà a la plaça dels Arbres la pintada de murals de guix a partir de les 17.30 h, una activitat familiar on hi podran participar petits i grans. El mateix diumenge, una mica més tard, a les 20.30 h, organitzaran la QUINAliada, un bingo popular molt divertit i també per a totes les edats.
Finalment, els Diables també faran la seva imprescindible col·laboració amb la Festa Major de Calaf amb el correfoc que tindrà lloc el diumenge a les 22 h i que sortirà des de la plaça dels Arbres.